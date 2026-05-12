Este año no ha sido posible: el FC Bayern modifica la celebración del título del año pasado

El jueves a las 16:00 h (ZDF y Sky), el Bayern femenino busca el doblete en la final de Copa contra el Wolfsburgo. El equipo masculino, también a un paso del doblete, festejará su título el domingo desde las 12:30 h.

Este año no hubo fiesta conjunta, pues el domingo a las 14:00 h las mujeres jugarán su último partido contra el Hamburgo SV. Las jugadoras, lideradas por la capitana de la selección alemana Giulia Gwinn, ya recibieron el trofeo de campeonas tras el último partido en casa del pasado sábado contra el Eintracht de Fráncfort.