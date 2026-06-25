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«¡Estás loco!» - José Mourinho revela que se puso una inyección analgésica para demostrarle algo a uno de sus jugadores
Mourinho ha celebrado títulos en Portugal, Inglaterra, Italia y España.
Espera que su entorno comparta una mentalidad de «ganar a toda costa» y exige un compromiso del 100 %. Sus métodos y sus legendarias habilidades de liderazgo le han llevado a conquistar títulos en Portugal, Inglaterra, Italia y España.
Desde el Oporto hasta el Madrid, pasando por Chelsea, Inter, Manchester United y Roma, estrellas han seguido sus métodos ganadores. Pero no todos están dispuestos a darlo todo por el equipo.
- Beast Mode On Podcast
¿Cómo consigue Mourinho transmitir su mensaje?
En una entrevista exclusiva con Adebayo Akinfenwa en el pódcast «Beast Mode On», Mourinho, al ser preguntado cómo transmite su mensaje, respondió: «Cuando llego a un club, desde el principio —y ahora no es diferente—, no me gusta hablar mucho. No hablo de mí. Necesito conocer a los jugadores y quiero que vean quién soy, no lo que escuchan de mí.
No me interesa lo que digan otros, los medios o exentrenadores; solo mis nuevos jugadores. Debemos conocernos bien. Siempre digo que no hago milagros: solo puedo mejorar a quienes quieren mejorar. Con los demás es imposible; hay que aceptarlos como son».
Mourinho revela que se puso una inyección analgésica delante de un jugador lesionado
Muchos, incluido el ex capitán del Chelsea John Terry, confían plenamente en el modelo de Mourinho. Otros tardan más en convencerse. Para mostrar hasta dónde llega su compromiso con un frente unido, Mourinho añadió: «Dos ejemplos sencillos: en uno os diré el nombre, en el segundo no. John Terry. Queríamos ganar la Premier League y John tenía un problema. La noche después de lograr el título se operó, pero solo entonces.
Tengo otro ejemplo: por lesiones urgía que un jugador jugara. Tenía una pequeña fractura en el dedo medio del pie. El médico le dijo: “No hay problema, solo es dolor, puedes jugar”. El jugador respondió: “No puedo jugar con dolor”. Puedes jugar con dolor». «No, no puedo». «Pues te ponemos una inyección anestésica y juegas sin dolor, sin consecuencias». Y el chico no quiso».
Me quité la bota, los calcetines y puse el pie frente a su cara. Le dije al médico: “Pónmela”. El médico me inyectó. Mi dedo quedó perfecto. Entonces le dije: “Tú también puedes”. Y él respondió: “Estás loco”. Y se negó. ¿Cuántos partidos jugó conmigo después? ¡Casi ninguno!»
Escucha el episodio completo del pódcast «Beast Mode On» con José Mourinho.
Echa un vistazo a todos los episodios del podcast «Beast Mode On» en el canal oficial de YouTube.
También están disponibles en Spotify.
José Mourinho participó en el podcast como parte de su colaboración con Coca-Cola en el proyecto«Jose vs Mourinho», que enfrenta dos versiones generadas por IA del entrenador para debatir cada día sobre el Mundial durante la fase final.