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Real Madrid Bayern Munich winners losers GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

¿Estás atento, Aurelio De Laurentiis? La costosa tarjeta roja de Eduardo Camavinga, la decisión de Luis Díaz de dejar el Liverpool y todos los ganadores y perdedores del clásico de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid

Winners & losers
Opinion
Bayern Múnich
Real Madrid
Liga de Campeones
FEATURES
Bayern Múnich vs Real Madrid
V. Kompany
Álvaro Arbeloa
L. Diaz
E. Camavinga
M. Neuer
A. Lunin
Paris Saint-Germain

¡Menudo partido! El duelo de cuartos de la Liga de Campeones entre Bayern y Real Madrid lo tuvo todo: goles espectaculares, errores de los porteros y decisiones arbitrales muy polémicas. El resultado fue un encuentro tan apasionante que deja en ridículo la idea de Aurelio De Laurentiis de que hay que cambiar el fútbol para atraer a los jóvenes.

El italiano propuso reducir cada parte a 25 minutos, idea que el miércoles en el Allianz Arena se mostró inviable. En una primera parte trepidante, el Bayern remontó dos veces ante un Real Madrid resurgido, pero Mbappé devolvió la ventaja a los blancos justo antes del descanso, dejando el global 3-3.

La eliminatoria seguía abierta: el Bayern dominaba, pero el Madrid golpeaba al contraataque. A cinco minutos del final, Eduardo Camavinga vio la segunda amarilla. Luis Díaz aprovechó la superioridad numérica y, ya en el descuento, Michael Olise sentenció con un golazo.

A continuación, GOAL repasa los grandes ganadores y perdedores de una noche dramática en Múnich, en la que el Bayern venció al Real Madrid 4-3 y 6-4 en el global.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    GANADOR: Luis Díaz

    La ausencia de Luis Díaz se notó en Anfield el martes. Liverpool extrañó su regate y olfato goleador en la frustrante derrota ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones.

    Y es que toda la temporada ha sido así: la afición echa de menos a un futbolista clave en el título liguero del curso pasado, y su gran nivel en el Bayern acentúa el pesar de los Reds.

    Es cierto que los 75 millones de euros (65 millones de libras, 88 millones de dólares) que el Liverpool cobró por un extremo que cumplirá 29 años a mitad de curso parecían un buen precio, pero el Bayern pensó que había hecho un chollo y ahora parece que tenían razón.

    El miércoles marcó su gol 24, el más importante, que rompió la resistencia del Real Madrid tras quedarse con diez.

    Mientras sus excompañeros quedaron eliminados, él sigue en carrera y vive su mejor momento.

    Para muchos jugadores irse del Liverpool es un paso atrás, pero en su caso le ha elevado a otro nivel.

    • Anuncios
  • Manuel NeuerIMAGO / Matthias Koch

    PERDEDOR: La portería

    A pesar de la calidad mostrada, fue una mala noche para los porteros.

    Andriy Lunin y Manuel Neuer tuvieron mucho trabajo, pues el partido fue de ida y vuelta entre dos equipos con problemas defensivos. En vez de mantener a sus equipos en el partido, ambos porteros pasaron más tiempo poniendo en riesgo el resultado.

    El primer gol del Madrid fue evitable: Neuer se lo entregó a Güler. Cinco minutos después, Lunin fue empujado dentro de su propia portería y el Bayern empató. El segundo del Madrid también se pudo evitar; Neuer desvió con la mano un libre directo de Güler.

    Ambos hicieron buenas paradas, pero sus fallos pesaron más y no fueron buen ejemplo para el gremio.


  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    GANADOR: Bayern de Múnich

    El Bayern dio un gran paso para romper su racha de cuatro eliminaciones consecutivas ante el Real Madrid en la Liga de Campeones, al ganar en el Bernabéu por primera vez en 25 años.

    Pese a ello, en Múnich nadie se confiaba para la vuelta. La leyenda del club Karl-Heinz Rummenigge advirtió en DAZN: «No debemos caer en la euforia; el Real Madrid nos ha complicado la vida aquí a menudo».

    Al descanso del miércoles, todo indicaba más dolor para los bávaros: pese a dominar los primeros 45 minutos, Mbappé y los suyos ganaban 3-2 y golpeaban al contraataque.

    Hay que reconocer el mérito de Vincent Kompany y su equipo por mantener la calma. En un final frenético, el Madrid perdió los nervios y el Bayern, con serenidad, rompió al fin la maldición blanca.

    «El Real Madrid siempre es peligroso, pero el equipo mostró gran fortaleza mental, mantuvo la calma y supo esperar su momento», añadió.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    PERDEDOR: Álvaro Arbeloa

    ¿Qué hará Arbeloa ahora? Desde su llegada en enero, nunca quedó claro si su cargo era temporal o definitivo. El club no aclaró si el cargo era temporal o permanente. Arbeloa afirmó que debía ganar, pero ¿qué aportó realmente? Una victoria no habría resuelto todas las dudas, pero sí habría dado algo de claridad. De hecho, parecía un referéndum: si remontaba, podría quedarse; si no, se iría. Y al final, no lo logró.

    Lo curioso es que no lo hizo tan mal: se puede criticar su decisión de alinear a Thiago Pitarch en la ida —parecía desbordado en la derrota 2-1—, pero el joven había rendido bien antes y Jude Bellingham no estaba al cien por ciento.

    Quiso generar el ambiente propicio para ese «vudú madridista» característico de la competición, pero nunca cuajó. Se hablará de la dureza de la roja a Camavinga, pero lo probable es que el Madrid busque un nuevo técnico este verano. Arbeloa, quizá, deba mirarse adentro y decidir dónde comenzar realmente su carrera directiva.


  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    GANADOR: Neutrales

    El Madrid cumplió en unos cuartos apasionantes, pero avanzó el mejor equipo —con énfasis en la palabra «equipo»—. El Bayern muestra debilidades defensivas y un centro del campo vulnerable que preocupa a Vincent Kompany, aunque es un conjunto excepcional que mantiene la posesión con brillantez y presiona sin descanso para recuperar el balón.

    Por eso confiaron en darle la vuelta al partido; Joshua Kimmich y Olise aseguraron después que su control era tal que solo era cuestión de tiempo.

    Desde una perspectiva neutral, fue alentador ver recompensada su combinación de calidad y carácter, especialmente frente a un grupo que alterna momentos de magia con patéticas muestras de malhumor. Uno no puede evitar preguntarse qué podrían lograr Vinicius Junior y compañía si rodearan a sus rivales con la misma energía con la que rodearon al árbitro tras el pitido final.

    Aunque habría sido fascinante ver a Kylian Mbappé frente a su exequipo en semifinales, la idea de un Bayern-PSG por un puesto en la final resulta muy atractiva. De hecho, quizá debería ser la final, pues son, de lejos, los dos equipos más brillantes del momento, tan agradables de ver como lo pueden ser Arsenal y Atlético de Madrid en sus peores días.

    Pensemos en lo bueno: los veremos chocarse dos veces en ocho días, y si tomamos como referencia su duelo de fase de grupos, podría ser una semifinal a la altura de aquel Barcelona-Inter de la temporada pasada.

    ¡Un regalo para cualquier aficionado con un mínimo de atención!

  • Bayern Real Madrid CamavingaGetty

    PERDEDOR: Eduardo Camavinga

    Los primeros 25 minutos de Camavinga fueron extraños: entró bien, mostró agilidad y un gran instinto defensivo que contrastó con la falta de fuerza de Brahim Díaz.

    Sin embargo, en los 20 minutos siguientes se complicó la noche. La primera amarilla fue una tontería: derribó a Jamal Musiala con una entrada de rugby. La segunda, exasperante.

    A los 23 años, llegó tarde a una entrada sobre Harry Kane y luego retrasó el juego al salir corriendo con el balón. Tarjeta roja inevitable. A partir de ahí el partido se abrió: el Bayern tuvo más espacio y sus dos magos de las bandas lo aprovecharon.

    Claro, no es el único culpable, pero su error afectó el partido, la eliminatoria y quizá la temporada del Madrid.