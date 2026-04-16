La ausencia de Luis Díaz se notó en Anfield el martes. Liverpool extrañó su regate y olfato goleador en la frustrante derrota ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones.

Y es que toda la temporada ha sido así: la afición echa de menos a un futbolista clave en el título liguero del curso pasado, y su gran nivel en el Bayern acentúa el pesar de los Reds.

Es cierto que los 75 millones de euros (65 millones de libras, 88 millones de dólares) que el Liverpool cobró por un extremo que cumplirá 29 años a mitad de curso parecían un buen precio, pero el Bayern pensó que había hecho un chollo y ahora parece que tenían razón.

El miércoles marcó su gol 24, el más importante, que rompió la resistencia del Real Madrid tras quedarse con diez.

Mientras sus excompañeros quedaron eliminados, él sigue en carrera y vive su mejor momento.

Para muchos jugadores irse del Liverpool es un paso atrás, pero en su caso le ha elevado a otro nivel.