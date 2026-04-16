El Madrid cumplió en unos cuartos apasionantes, pero avanzó el mejor equipo —con énfasis en la palabra «equipo»—. El Bayern muestra debilidades defensivas y un centro del campo vulnerable que preocupa a Vincent Kompany, aunque es un conjunto excepcional que mantiene la posesión con brillantez y presiona sin descanso para recuperar el balón.
Por eso confiaron en darle la vuelta al partido; Joshua Kimmich y Olise aseguraron después que su control era tal que solo era cuestión de tiempo.
Desde una perspectiva neutral, fue alentador ver recompensada su combinación de calidad y carácter, especialmente frente a un grupo que alterna momentos de magia con patéticas muestras de malhumor. Uno no puede evitar preguntarse qué podrían lograr Vinicius Junior y compañía si rodearan a sus rivales con la misma energía con la que rodearon al árbitro tras el pitido final.
Aunque habría sido fascinante ver a Kylian Mbappé frente a su exequipo en semifinales, la idea de un Bayern-PSG por un puesto en la final resulta muy atractiva. De hecho, quizá debería ser la final, pues son, de lejos, los dos equipos más brillantes del momento, tan agradables de ver como lo pueden ser Arsenal y Atlético de Madrid en sus peores días.
Pensemos en lo bueno: los veremos chocarse dos veces en ocho días, y si tomamos como referencia su duelo de fase de grupos, podría ser una semifinal a la altura de aquel Barcelona-Inter de la temporada pasada.
¡Un regalo para cualquier aficionado con un mínimo de atención!