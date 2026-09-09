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«¡Estaría bien devolvérselo!» - Mykola Matviyenko lanza una promesa ambiciosa antes del duelo contra el PSV
Matviyenko lidera el regreso del Shakhtar a Europa
El capitán del Shakhtar Donetsk, Mykola Matviyenko, expresó un enorme orgullo mientras el gigante ucraniano se prepara para su regreso a la Liga de Campeones contra el PSV en el PSV Stadion. El experimentado defensa destacó la ilusión de la plantilla por volver a competir al más alto nivel del fútbol europeo.
Con varios jugadores jóvenes de la plantilla listos para debutar en la competición, Matviyenko subrayó la importancia de la preparación mental.
El capitán señaló que el entrenador Arda Turan ha sido fundamental para aliviar los nervios previos al partido.
- AFP
La capitana busca redimirse del desplome de 2024
Al abordar su anterior enfrentamiento contra el PSV hace dos años, en el que el Shakhtar dejó escapar una ventaja de 2-0 en los últimos minutos tras una tarjeta roja, Matviyenko admitió que aún le quedan sentimientos encontrados. Sin embargo, el defensa ve el partido del jueves como la oportunidad ideal para resarcirse.
Reconociendo el formidable momento ofensivo del PSV, que ha marcado 14 goles en sus últimos tres partidos de liga, Matviyenko mantiene la confianza en la identidad del Shakhtar.
"Tenemos una experiencia algo negativa con ellos de hace dos años", afirmó Matviyenko. "Sería muy bonito devolvérsela, así que contamos con un partido difícil y con nuestra victoria".
La positividad de Turan inspira a una plantilla inexperta
Matviyenko reveló que Turan utiliza activamente historias personales y un enfoque positivo para mantener relajado al equipo pese a las exigentes circunstancias logísticas provocadas por la guerra en Ucrania. El enfoque de Turan ha fomentado una moral alta entre los jugadores antes del estreno europeo.
El defensa insistió en que el Shakhtar no se limitará a defender, sino que tratará de imponer su propio estilo de juego ante el conjunto neerlandés.
«El entrenador nos inculca constantemente pensamientos positivos», explicó Matviyenko. «Habla con los jugadores jóvenes y añade historias interesantes de su vida, lo que hace más fácil sobrellevar la presión».
- Gribaudi/ImagePhoto
Duelo programado para el PSV Stadion
El Shakhtar afronta la jornada de este jueves con el objetivo de superar el apasionado apoyo de la afición local del PSV y sumar tres puntos cruciales en la fase de liga.
Turan también dedicó un cálido homenaje previo al partido al extremo del PSV Ivan Perisic, al que calificó como un amigo de toda la vida impagable y una leyenda viva, además de una inspiración para los jóvenes futbolistas.
Ambos clubes saltan al campo en Eindhoven con la intención de iniciar sus campañas en la Liga de Campeones con una victoria de prestigio.
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