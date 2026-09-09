El capitán del Shakhtar Donetsk, Mykola Matviyenko, expresó un enorme orgullo mientras el gigante ucraniano se prepara para su regreso a la Liga de Campeones contra el PSV en el PSV Stadion. El experimentado defensa destacó la ilusión de la plantilla por volver a competir al más alto nivel del fútbol europeo.

Con varios jugadores jóvenes de la plantilla listos para debutar en la competición, Matviyenko subrayó la importancia de la preparación mental.

El capitán señaló que el entrenador Arda Turan ha sido fundamental para aliviar los nervios previos al partido.



