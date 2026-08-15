La preparación final del Manchester United para la nueva temporada de la Premier League sufrió un duro revés al ser desmantelado por un AC Milan letal. Las cosas comenzaron bien para el equipo de Carrick cuando Harry Maguire se elevó más que nadie para cabecear a la red un córner de Bruno Fernandes a los dos minutos, pero el Milan empató en el minuto 37, cuando Goncalo Ramos asistió a Samuel Chukwueze para el gol de la igualada.

El United tuvo una ocasión de oro para irse por delante al descanso, pero Fernandes vio cómo detenían su penalti, lanzado con potencia, y el marcador seguía igualado al intermedio. Patrick Dorgu sí logró devolver la ventaja al United tras aprovechar un pase atrás erróneo de Filippo Terracciano, pero la estructura defensiva se desmoronó por completo a partir de ahí. El United volvió a verse alcanzado cuando Alphadjo Cisse apareció al segundo palo mientras Chukwueze destrozaba por la derecha al equipo de Carrick. Después, el extremo nigeriano asistió a Ramos para que cabeceara el tanto que ponía por primera vez por delante al Milan, antes de que Ruben Loftus-Cheek explotara ese mismo flanco vulnerable para hacer el cuarto y culminar una actuación dominante.