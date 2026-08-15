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«Estaremos ahí»: Michael Carrick lanza un grito de guerra a los aficionados del Manchester United tras la decepcionante derrota ante el AC Milan
Las fragilidades defensivas, al descubierto en Polonia
La preparación final del Manchester United para la nueva temporada de la Premier League sufrió un duro revés al ser desmantelado por un AC Milan letal. Las cosas comenzaron bien para el equipo de Carrick cuando Harry Maguire se elevó más que nadie para cabecear a la red un córner de Bruno Fernandes a los dos minutos, pero el Milan empató en el minuto 37, cuando Goncalo Ramos asistió a Samuel Chukwueze para el gol de la igualada.
El United tuvo una ocasión de oro para irse por delante al descanso, pero Fernandes vio cómo detenían su penalti, lanzado con potencia, y el marcador seguía igualado al intermedio. Patrick Dorgu sí logró devolver la ventaja al United tras aprovechar un pase atrás erróneo de Filippo Terracciano, pero la estructura defensiva se desmoronó por completo a partir de ahí. El United volvió a verse alcanzado cuando Alphadjo Cisse apareció al segundo palo mientras Chukwueze destrozaba por la derecha al equipo de Carrick. Después, el extremo nigeriano asistió a Ramos para que cabeceara el tanto que ponía por primera vez por delante al Milan, antes de que Ruben Loftus-Cheek explotara ese mismo flanco vulnerable para hacer el cuarto y culminar una actuación dominante.
- AFP
Carrick exige una mejora inmediata
A pesar de lo preocupante del desplome, Carrick no tardó en pronunciarse sobre el rendimiento, aunque mantuvo una perspectiva positiva de cara a su estreno en la Premier League, fuera de casa ante el Hull City, el 22 de agosto. El técnico del United reconoció que la actuación en Polonia estuvo muy por debajo del nivel que se espera en Old Trafford, pero se negó a dejar que el resultado afectara al ambiente en el vestuario.
"Hoy estamos decepcionados. No jugamos bien hoy. Hay razones para ello y tenemos que mejorar. Algunos de los chicos estaban jugando sus primeros minutos. Diferentes razones, pero no excusas. No jugamos muy bien", declaró Carrick a los periodistas tras el pitido final.
El foco se desplaza hacia el estreno en la Premier League
Con la nueva campaña a punto de comenzar, el United debe corregir rápidamente los fallos tácticos que dejó al descubierto el Milan. Antes de esta derrota, el equipo de Carrick había firmado resultados dispares en la pretemporada, con un empate 1-1 ante el Leeds United antes de imponerse en los penaltis, otro empate 1-1 frente al Paris Saint-Germain y una victoria por 2-1 contra el Atletico Madrid. A pesar del tropiezo, Carrick sigue confiando en la capacidad de reacción de su plantilla.
«En general, estamos preparados para la próxima semana. A muchos de los chicos les vendrá bien haber sumado minutos. Hemos trabajado mucho en el campo de entrenamiento, los rendimientos en los partidos han sido bastante buenos. Seguimos con buen ánimo de cara a la próxima semana», añadió Carrick, reforzando la idea de que el resultado ante el Milan fue un tropiezo aislado y no una señal de una crisis más profunda.
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Una promesa ambiciosa para los aficionados
A medida que comienza la cuenta atrás para la nueva temporada, la competencia por los puestos en el once se intensifica. El partido vio a Marcus Rashford disputar su primera aparición con el United en 20 meses, saltando desde el banquillo en el minuto 60 con el dorsal 9. Fue su primera actuación con el club desde diciembre de 2024, cuando Amorim estaba en las primeras etapas de su etapa en Old Trafford. Junto a los regresos de Lisandro Martínez y Kobbie Mainoo, la vuelta de Rashford le da a Carrick muchas opciones, aunque los errores defensivos ante el conjunto italiano siguen siendo una preocupación principal.
«Tenemos una buena plantilla. Hay decisiones que tomar. Claro que las hay. Tenemos otra semana de entrenamiento para prepararnos para la próxima semana. Hay una sensación completamente distinta cuando es el primer partido de liga de la temporada. Estaremos ahí», concluyó Carrick.
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