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"Estaremos a la cabeza de los países del mundo": las primeras palabras del nuevo presidente de la Federación Saudí

1ª División
Arabia Saudita

«... tenemos un gran trabajo por delante»

Badr Al Rezaiza asumió el domingo la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol, tras resolverse las elecciones de la junta directiva por aclamación, dando así comienzo a una nueva etapa, en medio de las afirmaciones tanto del nuevo presidente como de su predecesor sobre la importancia de construir a partir de lo logrado durante los años pasados y de continuar desarrollando el fútbol saudí.

Al Rezaiza, tras anunciarse su designación por aclamación como presidente de la Federación, quiso dirigir un mensaje directo a Yasser Al Misehal, quien concluyó siete años al frente de la junta directiva, expresando su reconocimiento por lo que aportó la anterior junta.

  • 7 años que no fueron fáciles

     Al-Rezayza declaró nada más ser elegido: "No preparé palabras ni las ordené, porque me preocupaba una sola cosa, que es decir: gracias, Yasser Al-Misehal, tú y tus compañeros; siete años no fueron poco tiempo", según lo publicado por la cuenta del diario Asharq Al-Awsat en X.

    Al-Rezayza aseguró que su junta directiva pretende continuar con los logros conseguidos y desarrollar el fútbol saudí durante la próxima etapa, señalando que el apoyo económico del que goza el deporte saudí representa un factor importante para seguir trabajando.

    El diario Arriyadiyah citó al nuevo presidente de la Federación Saudí: "Siete años no fueron fáciles para la junta anterior, y damos las gracias a los compañeros por lo que aportaron y por lo que hicieron durante su etapa pasada".

    Y añadió: "Hoy el fútbol saudí vive un notable apoyo económico por parte del liderazgo y del Ministerio del Deporte, y esperamos continuar con los logros; tenemos por delante la Copa del Golfo y la Copa de Asia, y aspiramos a conseguirlas".

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    • Anuncios

  • Al-Ruzaiza habló sobre la magnitud de las responsabilidades que aguardan a su junta directiva, subrayando que la próxima etapa requiere más trabajo y desarrollo.

    Y dijo: "Tenemos por delante un gran trabajo, y aspiramos a más trabajo y desarrollo, y a que nuestro deporte se sitúe a la cabeza de los países del mundo".

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    La nueva junta directiva de la Federación Saudí de Fútbol está compuesta por: el presidente Badr al-Ruzaiza y su vicepresidente Luai Mishabi, junto a 7 nombres como miembros de la junta, que son: Lamia bin Bahian, Fahd al-Mansour, Salman al-Sudairi, Thamer al-Saadoun, Omar al-Yuraisi, Nicolas Coward y Gerard Rudy.

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