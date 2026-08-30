Al-Rezayza declaró nada más ser elegido: "No preparé palabras ni las ordené, porque me preocupaba una sola cosa, que es decir: gracias, Yasser Al-Misehal, tú y tus compañeros; siete años no fueron poco tiempo", según lo publicado por la cuenta del diario Asharq Al-Awsat en X.

Al-Rezayza aseguró que su junta directiva pretende continuar con los logros conseguidos y desarrollar el fútbol saudí durante la próxima etapa, señalando que el apoyo económico del que goza el deporte saudí representa un factor importante para seguir trabajando.

El diario Arriyadiyah citó al nuevo presidente de la Federación Saudí: "Siete años no fueron fáciles para la junta anterior, y damos las gracias a los compañeros por lo que aportaron y por lo que hicieron durante su etapa pasada".

Y añadió: "Hoy el fútbol saudí vive un notable apoyo económico por parte del liderazgo y del Ministerio del Deporte, y esperamos continuar con los logros; tenemos por delante la Copa del Golfo y la Copa de Asia, y aspiramos a conseguirlas".

Lee también: "Mentirá, como siempre": Ziyech eleva el tono de la disputa con el presidente del Wydad