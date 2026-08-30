Badr Al Rezaiza asumió el domingo la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol, tras resolverse las elecciones de la junta directiva por aclamación, dando así comienzo a una nueva etapa, en medio de las afirmaciones tanto del nuevo presidente como de su predecesor sobre la importancia de construir a partir de lo logrado durante los años pasados y de continuar desarrollando el fútbol saudí.
Al Rezaiza, tras anunciarse su designación por aclamación como presidente de la Federación, quiso dirigir un mensaje directo a Yasser Al Misehal, quien concluyó siete años al frente de la junta directiva, expresando su reconocimiento por lo que aportó la anterior junta.