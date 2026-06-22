Getty/GOAL
Traducido por
¿Estará Harry Kane pendiente de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland? John Barnes explica la mentalidad del capitán de Inglaterra en la lucha por la Bota de Oro del Mundial
- Getty Images Sport
Messi, Mbappé, Haaland y Kane figuran entre los goleadores.
En la primera jornada del Mundial de la FIFA en Norteamérica, las grandes figuras demostraron su potencial.
Messi, considerado el mejor de la historia, marcó un hat-trick —convirtiéndose en el jugador de más edad en lograrlo en un Mundial— y se llevó el balón del partido contra Argelia, mientras que Mbappé y Haaland anotaron dos goles cada uno para Francia y Noruega, respectivamente, ante Senegal e Irak.
Kane cerró la lista con un doblete en el 4-2 de Inglaterra sobre Croacia. Este verano pueden hacer historia: varios de los delanteros más temibles buscan ser los primeros en ganar dos veces el título de máximo goleador del torneo más prestigioso.
Bota de Oro del Mundial: ¿Se vigilarán entre sí los delanteros estrella?
La batalla por el triunfo está en su punto más caliente, pero ¿estarán Kane y su equipo pendientes de lo que hagan otras estrellas goleadoras? Al preguntarle, Barnes, excentrocampista de Inglaterra —en colaboración con viagogo y su campaña «World Cuts»— declaró a GOAL: «Si eso ayuda a Inglaterra a avanzar, sí. Pero si él [Kane] piensa solo en marcar para competir con ellos y eso perjudica al equipo, estoy seguro de que Harry no se fijará en eso.
Como capitán, su prioridad es el equipo; si marca, bien, y si no, y Mbappé o Haaland le superan, no será un problema para él. Estoy seguro de que mantendrá esa actitud, sabiendo que sus goles ayudarán a Inglaterra.
«Creo que le preocupa más ayudar a Inglaterra a ganar que ser el máximo goleador. Estoy seguro de que Haaland y Mbappé piensan lo mismo: prefieren el título de su país a sus propios goles». Mira a Dembélé y al resto de Francia: los premios individuales no importan, y estoy seguro de que para Harry tampoco».
¿Jugará el incombustible Kane con Inglaterra en el Mundial de 2030?
A sus 32 años, Kane sigue en plena forma y sin mostrar signos de desaceleración tras marcar 61 goles con el Bayern de Múnich, que volvió a ganar la Bundesliga.
El capitán de Inglaterra va camino de batir todo tipo de récords, pero ¿le queda aún un ciclo mundialista por delante? Al responder a esa pregunta, Barnes —que disputó 79 partidos con los Tres Leones— afirmó: «Espero que no, por el bien de Inglaterra, pues significaría que ya tenemos a otros jugadores preparados para asumir el liderazgo. Mejor centrémonos en este Mundial y no en lo que pasará dentro de cuatro años. Cuatro años es mucho tiempo.
Preocupémonos por Harry Kane dentro de cuatro años; será difícil si pensamos en un Kane de 36 años. No hemos ganado un Mundial desde 1966, así que centrémonos en este torneo y, después, ya pensaremos en Kane dentro de cuatro, uno o dos años».
Beckham y R9: ¿Cuál es el peinado más emblemático de un Mundial?
Kane quiere seguir los pasos de jugadores legendarios este verano y ganar la Copa del Mundo. Ya inspira a millones y su famosa celebración del gol —salto y puñetazo— se imita en todo el mundo.
Pocos imitan su tupé, pero las competiciones internacionales crean moda: desde el afro de Carlos Valderrama hasta la cresta de David Beckham, pasando por el icónico corte «Cascao» de R9 con Brasil en 2002.
¿Cuál fue el mejor? Barnes añadió: «Lo de Valderrama no era un corte, era su peinado normal.
“El de R9 fue una locura; si no supiera jugar, le habrían llamado idiota. Y Becks lleva todo tipo de coletas. Los cortes no significan nada si no eres buen futbolista, y si lo eres, puedes hacer lo que quieras. El de R9 es uno de los más reconocibles, ¡pero no aconsejaría a mis hijos que se lo hicieran!”.
- viagogo
Los aficionados se inspiran en las superestrellas internacionales
Para celebrar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y acercar a los aficionados a la cultura, la nostalgia y las personalidades que definen el torneo, viagogo —el mercado de entradas para eventos en directo líder en el mundo— ha lanzado «World Cuts», una experiencia única en una peluquería que recrea algunos de los peinados más emblemáticos del fútbol.
La experiencia gratuita de dos días tuvo lugar en la barbería Ruffians de Shoreditch, donde los aficionados podían elegir a su héroe futbolístico y salir con un look legendario inspirado en el torneo.
Para celebrarlo, el superaficionado del Manchester United, United Strand (Frank Ilett), acabó su maratón de dejar crecer el pelo y se hizo tres peinados emblemáticos: los rizos de Carlos Valderrama, la cresta de David Beckham y el mullet de Chris Waddle.