¿Estará Harry Kane pendiente de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland? John Barnes explica la mentalidad del capitán de Inglaterra en la lucha por la Bota de Oro del Mundial

En la primera jornada del Mundial de la FIFA en Norteamérica, las grandes figuras demostraron su potencial.

Messi, considerado el mejor de la historia, marcó un hat-trick —convirtiéndose en el jugador de más edad en lograrlo en un Mundial— y se llevó el balón del partido contra Argelia, mientras que Mbappé y Haaland anotaron dos goles cada uno para Francia y Noruega, respectivamente, ante Senegal e Irak.

Kane cerró la lista con un doblete en el 4-2 de Inglaterra sobre Croacia. Este verano pueden hacer historia: varios de los delanteros más temibles buscan ser los primeros en ganar dos veces el título de máximo goleador del torneo más prestigioso.