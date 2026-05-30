Según el Daily Mail, el Barça quiere fichar a Hincapie, pero sabe que sacarlo de Londres será difícil. Igualmente sondeará si el Arsenal lo vendería.
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Estará en el once inicial de la final de la Liga de Campeones: el FC Barcelona planea fichar a una estrella del Arsenal
Hincapie sigue cedido del Bayer Leverkusen al Arsenal. Pero el acuerdo del verano pasado incluía una cláusula de compra obligatoria que ya se ha activado.
Bayer recibiría 52 millones de euros y el jugador se comprometería con el campeón inglés por cinco años.
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Piero Hincapie es uno de los jugadores clave del Arsenal
Más allá de estas circunstancias, fichar a Hincapié podría ser complicado para el Barça. El ecuatoriano, con 51 partidos con su selección, es titular y pieza clave para Mikel Arteta, quien suele alinearlo en los encuentros más importantes, como la final de la Liga de Campeones contra el PSG este sábado en Budapest. Según el Daily Mail, se siente cómodo en Londres.
El Barça ya fichó al inglés Anthony Gordon (25) y cerrará la llegada de Julián Álvarez (26) y Bernardo Silva (31).
Además, el director deportivo Deco busca un central y, pese a la deuda, este verano podrá invertir fuerte. Alessandro Bastoni, del Inter, fue el favorito, pero ahora su fichaje parece descartado.
Zurdo y polivalente, encaja en el perfil blaugrana. Llegó al Leverkusen en 2021 procedente del CA Talleres por unos 6,5 millones de euros y, bajo la dirección de Xabi Alonso, ayudó al equipo a ganar en 2024 la Bundesliga y la Copa DFB.
Este verano, Hincapie se medirá a Alemania con Ecuador en la tercera jornada del grupo en la Copa América de Estados Unidos, Canadá y México.
Los fichajes más caros del FC Barcelona
Jugador Posición Procedencia Año Fichaje Ousmane Dembélé Delantero Borussia Dortmund 2017 148 millones de euros Philippe Coutinho Centrocampista Liverpool F. C. 2018 135 millones de euros Antoine Griezmann Delantero Atlético de Madrid 2019 120 millones de euros Neymar Delantero FC Santos 2013 88 millones de euros Frenkie de Jong Centrocampista Ajax de Ámsterdam 2019 86 millones de euros Luis Suárez Delantero Liverpool F. C. 2014 81,72 millones de euros Anthony Gordon Delantero Newcastle United 2026 80 millones de euros Zlatan Ibrahimović Delantero Inter de Milán 2009 69,5 millones de euros Miralem Pjanic Centrocampista Juventus 2020 60 millones de euros Raphina Centrocampista Leeds United 2022 58 millones de euros