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Thomas Hindle

Traducido por

«Estará disponible»: Neymar, listo para volver a la selección brasileña contra Escocia, según ha confirmado Carlo Ancelotti

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El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, confirmó que Neymar estará disponible para el último partido de la fase de grupos contra Escocia. El centrocampista del Santos se perdió los dos primeros encuentros por una lesión en la pantorrilla, pero se reincorporará a los entrenamientos la próxima semana y jugará el encuentro que cerrará el Grupo C.

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    Pasar del entrenamiento al partido

    Neymar fue suplente en el debut de Brasil ante Marruecos y no jugó. Para el partido del viernes, la Seleção informó que el jugador, de 34 años, se quedará en Nueva Jersey recuperándose de una distensión de grado dos en la pantorrilla que lo mantendrá inactivo entre dos y tres semanas.

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    Disponible en Escocia

    Ancelotti espera que Neymar esté listo para el último partido del Grupo C.

    «Neymar entrenará mañana de forma individual y el lunes con el equipo. Estará disponible para el partido contra Escocia», afirmó tras la victoria 3-0 sobre Haití.

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    ¿Un regreso oportuno?

    El regreso de Neymar podría llegar en un momento clave para la Seleção. Raphinha, su delantero estrella, sufrió una posible lesión en el isquiotibial en la primera parte de la victoria 3-0 ante Haití. Ancelotti admitió que desconoce la gravedad y anunció que el extremo necesita «más pruebas» para confirmar su disponibilidad. El brasileño ya sufrió una distensión en el mismo tendón que lo marginó al final de la temporada 2025-26.

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    Brasil empieza a desarrollarse

    La noticia llega tras un resultado positivo para la Seleção. Brasil debutó en el Grupo C con un 1-1 ante Marruecos y necesitaba ganar para aspirar a los dieciseisavos. El viernes marcó tres goles en la primera parte y venció con facilidad. Neymar, al parecer, les dará un nuevo impulso mientras continúan su camino para llegar lejos en Norteamérica este verano.

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