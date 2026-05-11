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Lionel Messi Argentina moments GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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¿Estará a la altura la selección masculina de fútbol de Estados Unidos? ¿Podrá repetir el éxito la Argentina de Lionel Messi? - Cinco preguntas clave sobre el Mundial a un mes del inicio

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Surgen dudas sobre la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, y abundan los temas interesantes en las principales selecciones sudamericanas a medida que se acerca el torneo.

Falta un mes para el Mundial. Ya es oficial y la espera se nota. Las ligas locales están casi definidas y hasta las finales europeas palidecen ante lo que será el mayor evento deportivo del planeta.

¿Qué queda por definir? Varias historias siguen abiertas. La selección de Estados Unidos es una de ellas: cada racha goleadora convive con una superestrella ávida de éxitos. ¿Estarán a la altura?

Y está Argentina, que tras su tercer título en 2022 busca algo que nadie consigue desde 1962: ganar dos Copas seguidas. En GOAL analizamos este y otros cinco interrogantes a un mes del Mundial 2026.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Cómo le irá a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos?

    Esta es, sin duda, la pregunta más importante para los seguidores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos. Se suele pensar que las anfitrionas deben rendir bien, pero no siempre es así. Es poco probable que los aficionados apaguen la televisión si Estados Unidos queda eliminado pronto.

    De todos modos, sería bueno para el fútbol local que la selección estadounidense tenga una buena racha: un equipo al que los aficionados puedan apoyar, que marque goles, se enfrente a buenos rivales y ofrezca algo en lo que creer. Algunos apuntan a cuartos de final como meta razonable, mientras que Mauricio Pochettino asegura que Estados Unidos puede ganar el torneo. En cualquier caso, debe ser un equipo que enganche a la afición.

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  • Lionel Messi ArgentinaGetty Images

    ¿Podrá Argentina repetir?

    Solo dos selecciones han revalidado el título mundial, y eso no ocurre desde hace más de 60 años. Italia lo logró en 1934 y 1938, y Brasil en 1958 y 1962. Desde entonces, solo Francia estuvo cerca: finalista en 2022 tras ganar en 2018.

    Hay varias razones. La principal es que el fútbol es cíclico: no se gana un Mundial con jugadores jóvenes, y muchas selecciones cambian de generación justo después de triunfar. Mentalmente cuesta volver a empezar con la diana en la espalda. Y, por último, hace falta suerte: por mucho talento que tengas, el balón debe botar a tu favor.

    Por eso todos miran a Lionel Messi y Argentina. Ganaron la Copa América 2024 con gran parte del plantel campeón en Catar, pero sus últimos amistosos dejaron dudas. ¿Ya pasó su momento?

  • Colombia v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Quiénes son los tapados?

    A todos nos gusta pronosticar qué equipo sorprenderá. Hay muchos ejemplos recientes y clásicos: Marruecos llegó a semifinales en Catar 2022; Ghana a cuartos en 2010; Corea del Sur y Turquía a semifinales en 2002.

    Este año hay más candidatos, ya que el torneo pasa a 48 equipos. Ecuador, Noruega y Turquía lucen sólidas opciones. Marruecos y Senegal podrían sorprender, pero su reciente éxito en la Copa Africana ya los hace conocidos. Sin embargo, la mejor apuesta podría ser Colombia, un equipo sólido de principio a fin y con la calidad mundial del eléctrico Luis Díaz. Aunque, en realidad, lo bonito de los tapados es que suelen ser equipos a los que nadie apuesta.

  • England v Albania - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Volverá el fútbol a casa?

    Inglaterra, demuéstranos de qué eres capaz.

    En cada Mundial encontramos una razón para soñar. Este año hay varias: Harry Kane aspira al Balón de Oro; Declan Rice, Eliot Anderson y Jude Bellingham conforman un mediocampo de élite; y un Bukayo Saka en plenitud brilla como extremo derecho. Además, es un grupo experimentado y en plena madurez. Con Thomas Tuchel como seleccionador, Inglaterra vuelve a parecer candidata.

    Sin embargo, el talento nunca fue el problema; más bien, la cuestión radica en la mentalidad, el ambiente y el peso aplastante de las expectativas. Inglaterra rara vezestá a la altura de las demás selecciones, pero seguimos fingiendo que sí. Tuchel podría cambiarlo todo. ¿Es hora de soñar?

  • arda guler kenan yildiz turkiyeGETTY

    ¿Quién será la revelación del año?

    Al igual que el «tapado», es difícil predecir quién será la revelación del torneo. Hay muchos buenos futbolistas y el Mundial es el escenario ideal para que brillen nuevas caras. Pueden ser jóvenes o veteranos: James Rodríguez tenía 22 años cuando brilló en 2014 y Sofyan Amrabat 25 en 2022.

    Sin embargo, hoy todos se conocen y apenas quedan desconocidos. Así que, más que un talento oculto, quizá veamos a un jugador sólido dar el salto a la fama. ¿Alguien recuerda a Arda Güler?