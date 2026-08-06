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«¡Están furiosos!»: Mikel Arteta revela la airada reacción del vestuario del Arsenal a la «decepcionante» derrota ante el Real Betis
El Arsenal cae derrotado en pretemporada
El Arsenal volvió a poner los pies en la tierra el miércoles por la noche tras sufrir una decepcionante derrota por 3-1 en pretemporada ante el Real Betis. El conjunto inglés sufrió en defensa desde el inicio en un Aviva Stadium de Dublín abarrotado.
El equipo español se adelantó rápidamente con dos goles en los primeros compases gracias a los tantos de Rodrigo Riquelme y Nelson Deossa. Aunque Piero Hincapie logró recortar distancias para el Arsenal, el excentrocampista del West Ham United Pablo Fornals devolvió la ventaja de dos goles poco antes del descanso.
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Arteta celebra el enfado en el vestuario
A pesar de la increíblemente descuidada actuación sobre el campo, Arteta estaba discretamente satisfecho con la apasionada reacción de su plantilla. El técnico español reveló que los jugadores estaban visiblemente frustrados por sus propios fallos defensivos durante el descanso.
«Muy enfadados, dándose mucha caña. Están furiosos, pero esto es bueno. Es lo que necesitamos», dijo, en declaraciones recogidas por ESPN. «Bueno, lo importante es ganarlo y no hemos conseguido ganarlo, así que estamos decepcionados obviamente por el resultado. Es cierto que utilizamos a 25 jugadores, así que hay que dar un poco de contexto al partido».
Los errores defensivos condenan al once inicial
Arteta alineó un once inicial sin cambios respecto al equipo que goleó 4-1 al Girona la semana pasada, con Kai Havertz, Viktor Gyokeres y el nuevo fichaje Christos Tzolis. Sin embargo, su ritmo habitual quedó completamente alterado por errores poco habituales.
«En la primera parte, con más titulares, hubo dos cosas muy diferentes: cómo jugamos y cómo competimos, porque tuvimos algunos momentos fantásticos durante el tiempo que jugamos», explicó Arteta.
«La manera en que competimos, especialmente dentro y alrededor de nuestra área, en varias acciones a balón parado, está en unos estándares a los que estamos acostumbrados, así que obviamente hay cosas que mejorar, algunos aspectos positivos que sacar del partido y luego un mal resultado a veces es bueno para generar aún más hambre».
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Seguir adelante tras la llamada de atención de Dublín
Ahora, el Arsenal buscará corregir rápidamente sus fragilidades defensivas a medida que concluye su concentración de pretemporada de verano. Los hombres de Arteta deben reencontrar cuanto antes su ritmo antes de que arranque oficialmente la nueva temporada competitiva, ya que tienen previsto enfrentarse al Manchester City en la Community Shield el 16 de agosto.
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