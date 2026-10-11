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«¡Están arrastrando al fútbol por el fango!»: Jamie Carragher carga duramente contra el Manchester City por su recurso contra las acusaciones de irregularidades financieras
Carragher carga contra los propietarios del Manchester City por su postura legal
Las consecuencias de la reciente batalla legal del Manchester City han dado un giro tóxico después de que Carragher, exdefensa del Liverpool, arremetiera contra la estrategia del club tras el fallo que lo declaró culpable. Una comisión independiente concluyó recientemente que el Manchester City había cometido más de 100 infracciones de la normativa financiera de la Premier League a lo largo de nueve temporadas. Pese a esta resolución histórica, el club se ha mantenido desafiante y ha anunciado de inmediato su intención de revocar la decisión mediante un amplio proceso de apelaciones.
Carragher, en declaraciones a Sky Sports, puso en duda que el grupo propietario del club estuviera dispuesto alguna vez a aceptar una derrota ante los tribunales, dados sus enormes recursos y su influencia mundial: «Creo que es muy difícil que los propietarios del Manchester City continúen en su posición, porque son muy poderosos y muy ricos. Nunca les han dicho que no en su vida».
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Carragher advierte de que la batalla legal del Manchester City podría perjudicar al fútbol
El comentarista estuvo acompañado por los exjugadores del Manchester City Micah Richards y Daniel Sturridge, además de Roy Keane, para analizar el enfrentamiento del equipo con el Liverpool. Carragher sostuvo que el club debe reconocer su lugar en la historia del fútbol inglés, en vez de considerar la batalla legal una afrenta personal a su prestigio.
«El Manchester City ya estaba ahí 100 años antes y seguirá estándolo 100 años después. Tiene una afición increíble; ha tenido grandes jugadores y los seguirá teniendo», añadió.
La tensión en el estudio aumentó cuando Richards cuestionó que se diera por sentada la culpabilidad del club y preguntó cuál sería el relato si el City acababa ganando su recurso. Carragher descartó esa posibilidad y sugirió que el equipo del Etihad seguiría recurriendo hasta obtener el resultado que deseaba.
«Perderán el recurso y volverán a recurrir. [Seguirán] recurriendo y seguirán recurriendo. Y eso no hará más que arrastrar al fútbol por el fango», declaró a Sky Sports. El exinternacional inglés concluyó advirtiendo de que esta saga podría prolongarse durante años y arruinar no solo la reputación del club, sino también la integridad de la propia Premier League.
Sale a la luz la asombrosa magnitud de las infracciones financieras
Los detalles que se desprenden del informe de la comisión independiente dibujan un panorama de esfuerzos sistemáticos para eludir las normas de sostenibilidad financiera. Según sus conclusiones, el club de Mánchester puso en marcha lo que se ha descrito como un sofisticado entramado de casi mil millones de libras entre 2009 y 2018. La operación supuestamente incluía acuerdos de patrocinio artificiales por los que empresas radicadas en Abu Dabi pagaban solo una pequeña parte de los importes declarados, mientras que Abu Dhabi United Group cubría el resto.
También han surgido informaciones que indican que el club intentó resolver el asunto antes de que la comisión emitiera su veredicto. Según se ha podido saber, el City mantuvo conversaciones para llegar a un acuerdo con la Premier League con el fin de evitar las sanciones deportivas más severas. Sin embargo, las negociaciones fracasaron porque el club se negó a admitir haber cometido irregularidad alguna e insistió en que sus pruebas eran irrefutables.
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Actitud desafiante de la cúpula del Etihad
Pese a la creciente presión y a las duras críticas de analistas de renombre, el Manchester City no ha dado señales de ceder. En su respuesta oficial al dictamen, el club lo rechazó de plano y calificó las conclusiones de la comisión de «poco fiables» y plagadas de errores sustanciales de hecho y de derecho. Según se informa, el director ejecutivo Ferran Soriano dijo al personal que el caso de la liga se basaba únicamente en una teoría de la conspiración. El club ha prometido limpiar su nombre y asegura que dispone de un amplio conjunto de pruebas que demuestra su inocencia.
Mientras avanza el recurso, las posibles sanciones siguen siendo el principal tema de debate en el fútbol inglés. Aunque no se ha confirmado ninguna sanción concreta, la comisión independiente tiene potestad para imponer medidas que van desde importantes deducciones de puntos hasta la expulsión de la máxima categoría.
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