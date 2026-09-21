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Moataz Elgammal
Traducido por

«Están a años luz» - Paul Scholes destroza la falta de ambición y la política de fichajes del Manchester United

P. Scholes
Manchester United
Premier League

La leyenda del Manchester United Paul Scholes ha lanzado un durísimo ataque contra la directiva del club, a la que acusa de una grave falta de ambición en el mercado. El excentrocampista cree que el técnico Michael Carrick se ha visto perjudicado por una mala política de fichajes este verano y asegura que el equipo está a años luz de pelear por el título de la Premier League tras un inicio desastroso.

  • Scholes cuestiona la ambición del Manchester United

    En declaraciones en el pódcast The Good, The Bat & The Football, Scholes expresó una profunda preocupación por la dirección que ha tomado el Manchester United. El club solo ha logrado una victoria en sus primeros cinco partidos de la Premier League, con derrotas ante el Hull City y el Manchester City, y empates frente al Everton y el Fulham.

    También cayó pronto eliminado de la Carabao Cup. Scholes afirmó: "Da bastante pena decir esto, pero el Manchester United es ahora un club que no está intentando ganar la liga con su política de fichajes".

    • Anuncios
  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    Frustración por los objetivos de fichaje fallidos

    El United perdió a Casemiro rumbo al Inter Miami y se quedó sin sus grandes objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson y Mateus Fernandes, además de echarse atrás por las cifras exigidas por Sandro Tonali y Bruno Guimaraes. En su lugar, fichó a Carlos Baleba por 70 millones de libras, a Andrey Santos por 48 millones de libras y a Youri Tielemans por 35 millones de libras.

    Scholes explicó: "Santos, Baleba, han traído jugadores que físicamente quizá sean mejores. Santos jugó 11 partidos con el Chelsea, pagaron 50 millones de libras por él. Pero no entra en el equipo... Creo que están a años luz".

  • Butt critica el dilema con los delanteros y la jerarquía

    El excompañero Nicky Butt también criticó al club y destacó el fracaso a la hora de fichar a un lateral izquierdo para Luke Shaw, de 31 años, así como el extraño uso de Matheus Cunha como delantero centro en lugar de Joshua Zirkzee. Butt dijo: «Poner a Cunha como nueve lo mata, no es un nueve... Zirkzee no parece, ni de lejos, un nueve del Manchester United».

    También cuestionó la visión del director ejecutivo Omar Berrada y añadió: «(Omar) Berrada, el director ejecutivo, dijo que van a ganar la liga en 2028. Eso nunca va a pasar como van las cosas, ni en un millón de años».

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  • Michael Carrick Manchester United 2026-27 EvertonGetty

    ¿Qué es lo próximo para el Manchester United?

    De cara al futuro, Carrick se enfrenta a una tarea muy complicada para salvar la temporada bajo una jerarquía que ya ha despedido a dos entrenadores desde que INEOS tomó el control en febrero de 2024. Con el equipo muy por detrás de sus rivales, el técnico debe encontrar con urgencia una fórmula ganadora con su plantilla actual. Los próximos partidos serán cruciales para que Carrick evite que la campaña se desmorone por completo antes de que se abra el mercado de enero.

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