Laporta ha roto su silencio sobre el intento del club por fichar a Alvarez, dejando claro que el delantero argentino sigue siendo su máxima prioridad antes de que se cierre el mercado de fichajes. En una entrevista publicada el miércoles en las redes sociales del Barcelona, Laporta abordó el caso en curso, que ha tensado las relaciones entre los dos gigantes de La Liga durante los meses de verano.

El delantero de 26 años sigue teniendo contrato con el Atletico hasta 2030, pero se ha convertido en uno de los nombres más cotizados del actual mercado de fichajes de verano, atrayendo el interés concreto de Barcelona, Arsenal y Real Madrid. Esto llega pese a que el atacante expresó públicamente su deseo de salir del Metropolitano en una entrevista con ESPN durante el Mundial.

Laporta afirmó: "Antes que nada, tenemos el máximo respeto por el Atletico de Madrid y también una consideración personal por sus directivos, porque nos conocemos desde hace muchos años. Toda esta situación ha generado mucho ruido. Esto no está motivado por acciones del Barca. Está motivado por el hecho de que el Atletico nos dijo que no lo vendían (a Alvarez). Sin embargo, por lo que oímos ahora (que, según se informa, el Atletico está abierto a vender a Alvarez al Arsenal), parece que están intentando llegar a acuerdos con otros clubes. Quiero decirle a Enrique Cerezo, con todo el respeto porque le aprecio mucho, que el Barca ha estado a la altura de lo que exigía esta situación, del mismo modo que hacemos con otros clubes".