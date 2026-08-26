AFP
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«Estamos muy interesados»: Laporta envía un mensaje claro sobre Julian Alvarez mientras el Barcelona presiona por la estrella del Atlético
Laporta confirma el interés del Barcelona
Laporta ha roto su silencio sobre el intento del club por fichar a Alvarez, dejando claro que el delantero argentino sigue siendo su máxima prioridad antes de que se cierre el mercado de fichajes. En una entrevista publicada el miércoles en las redes sociales del Barcelona, Laporta abordó el caso en curso, que ha tensado las relaciones entre los dos gigantes de La Liga durante los meses de verano.
El delantero de 26 años sigue teniendo contrato con el Atletico hasta 2030, pero se ha convertido en uno de los nombres más cotizados del actual mercado de fichajes de verano, atrayendo el interés concreto de Barcelona, Arsenal y Real Madrid. Esto llega pese a que el atacante expresó públicamente su deseo de salir del Metropolitano en una entrevista con ESPN durante el Mundial.
Laporta afirmó: "Antes que nada, tenemos el máximo respeto por el Atletico de Madrid y también una consideración personal por sus directivos, porque nos conocemos desde hace muchos años. Toda esta situación ha generado mucho ruido. Esto no está motivado por acciones del Barca. Está motivado por el hecho de que el Atletico nos dijo que no lo vendían (a Alvarez). Sin embargo, por lo que oímos ahora (que, según se informa, el Atletico está abierto a vender a Alvarez al Arsenal), parece que están intentando llegar a acuerdos con otros clubes. Quiero decirle a Enrique Cerezo, con todo el respeto porque le aprecio mucho, que el Barca ha estado a la altura de lo que exigía esta situación, del mismo modo que hacemos con otros clubes".
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Aumenta la tensión entre rivales de LaLiga
La persecución del jugador de 26 años no ha estado exenta de polémica. En julio, el Atlético denunció al Barcelona ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por una supuesta vulneración de la ética en relación con lo que consideró un interés indebido por Alvarez. El Barcelona confirmó que fue notificado de la denuncia a finales de julio, lo que llevó a la RFEF a abrir una investigación interna sobre el asunto.
Laporta siguió insistiendo en el asunto y añadió: "Nos ocurrió en este mercado con el Manchester City, así como con otros clubes. Nos acercamos a ellos para ver si quieren vender a uno de sus jugadores. Cuando nos dicen que no venden, lo dejamos ahí. Pero en este caso hay circunstancias especiales que han puesto de manifiesto que el Atlético de Madrid quiere vender al jugador a otros clubes".
Profundizando en la postura del Barcelona, el presidente reiteró: "Con este contexto, nuestro interés y nuestra oferta por el jugador se mantienen hasta el final del mercado, por si el Atlético de Madrid quiere vender al jugador. Estamos muy interesados en comprar a Julian Alvarez. Nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada. Lo decimos con todo el respeto hacia el Atlético de Madrid. Queremos que sepan que, si en algún momento están abiertos a vender al jugador antes del final del mercado de fichajes de verano, estaríamos dispuestos a comprarlo".
El Atlético de Madrid responde al Barcelona
El Atlético de Madrid no se ha tomado a la ligera el cortejo público a su estrella y ha emitido una durísima respuesta a las últimas insinuaciones del Barcelona. El club de la capital ha mantenido que el jugador no está en venta para un rival directo en el ámbito nacional, independientemente del paquete financiero que haya sobre la mesa. Esta tensión creciente quedó plenamente de manifiesto el pasado domingo, cuando Alvarez salió desde el banquillo en el empate 2-2 del Atlético ante el Villarreal, solo para ser abucheado por sectores de la grada antes de marcharse directamente al túnel al sonar el pitido final.
En respuesta, el Atlético dijo en un comunicado: "Se está presentando al jugador como la víctima, pero las únicas víctimas en el caso Julian somos nosotros. Hemos sido perjudicados tanto económica como socialmente. Hay un cero por ciento de posibilidades de venderlo al Barça. Esta situación no va de dinero; va de dignidad. Se ha creado una campaña llena de mentiras y medias verdades".
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La reestructuración ofensiva de Hansi Flick
Para el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, Alvarez representa el «objetivo soñado» para liderar su nueva línea de ataque. El conjunto azulgrana cuenta actualmente con pocas opciones de primer nivel en la delantera tras un verano de salidas importantes, sobre todo la de Robert Lewandowski al final de su contrato para fichar por el Chicago Fire de la MLS, y la de Ferran Torres, que completó su traspaso al Paris Saint-Germain.
Alvarez se incorporó originalmente al Atlético procedente del Manchester City en 2024 y ha rendido con regularidad, con 49 goles y 17 asistencias en 106 partidos. Aunque, según se informa, el Real Madrid vio rechazada una oferta de 150 millones de euros a principios de este verano y el Arsenal sigue siendo un admirador de largo recorrido, el deseo del jugador de mudarse a Cataluña parece ser el factor decisivo.
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