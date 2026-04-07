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«¡Estamos muy contentos!»: Amad Diallo insiste en que Michael Carrick es «el hombre adecuado» para el puesto de entrenador titular del Manchester United
Carrick cambia el rumbo del club
Carrick se ha convertido en un serio candidato para dirigir al United a largo plazo tras haberle dado un giro a la situación del equipo. Nombrado inicialmente hasta el final de la temporada, este técnico de 44 años ha orquestado una racha impresionante. En los 10 partidos de la Premier League bajo su dirección, el club ha registrado siete victorias, dos empates y solo una derrota. Esta racha ha catapultado al equipo a una posición dominante en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones. El club ha optado por tomarse su tiempo tras la marcha de Amorim, pero el impacto del entrenador interino hace difícil buscar otras opciones.
Amad destaca el ADN del United
Desde la concentración en Dublín, Amad se mostró muy elocuente al hablar del ambiente positivo que ha creado el entrenador interino. El internacional marfileño destacó cómo una visión clara ha motivado al vestuario durante un periodo turbulento. Reflejando exactamente el estado de ánimo y el titular, el extremo declaró: «Obviamente, no nos corresponde a nosotros, como jugadores, decidirlo, pero ha estado genial, ha hecho muchísimo por el equipo. Tiene mucha experiencia, conoce el club y lleva su ADN en la sangre. Creemos que es el hombre adecuado. Estamos muy contentos con lo que está haciendo ahora mismo».
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Apoyo personal desde el vestuario
Aunque reconoce que la decisión final recae en los directivos de Old Trafford, el delantero cree que el excentrocampista cuenta con las cualidades únicas necesarias para recuperar el éxito. Esta opinión parece ser compartida por toda la plantilla, que se muestra mucho más cohesionada desde el cambio en el banquillo.
«Desde que llegó, ha dejado claro a todo el mundo que quiere ganar, que quiere llegar a la Liga de Campeones la próxima temporada, y ha estado trabajando con cada jugador, así que lo está haciendo muy bien y estamos muy contentos de tenerlo como entrenador», añadió Amad. «A veces, este tipo de entrenador puede llevar al club al lugar que le corresponde. Desde mi punto de vista personal, es el hombre adecuado, pero no son los jugadores quienes deciden».
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¿Qué le depara el futuro al United?
De cara al futuro, al club le espera una racha de partidos cruciales para asegurar su puesto entre los cuatro primeros. Actualmente ocupa el tercer puesto de la clasificación con 55 puntos tras 31 partidos, con una escasa ventaja de un punto sobre el Aston Villa. La lucha por la clasificación para la Liga de Campeones continúa cuando reciban al Leeds el 13 de abril, seguido de un complicado desplazamiento al campo del Chelsea el 18 de abril. La recta final también incluye importantes enfrentamientos en casa contra el Brentford el 27 de abril y el Liverpool el 3 de mayo. Para consolidar su puesto de forma definitiva, el entrenador debe superar este exigente calendario y terminar la temporada con fuerza.