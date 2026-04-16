Goal.com
En directo
Live Scores, Stats, and the Latest News
Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

«Estamos listos»: Declan Rice advierte al Manchester City antes del gran duelo por el título de la Premier League

D. Rice
Arsenal
Manchester City
Arsenal vs Sporting de Lisboa
Liga de Campeones
Manchester City vs Arsenal
Premier League

Declan Rice ha lanzado un mensaje desafiante al Manchester City, insistiendo en que el Arsenal dará todo para ganar el domingo en la decisiva jornada de la Premier League. El centrocampista de los Gunners afirma que su equipo tiene la mentalidad necesaria para soportar la presión del Etihad Stadium, cuando la lucha por el título alcanza su punto álgido.

  • Los Gunners siguen aspirando al doblete

    El avance en la Liga de Campeones refuerza la confianza del Arsenal. El empate sin goles ante el Sporting de Lisboa en el Emirates bastó para avanzar a semifinales, gracias al tanto agónico de Kai Havertz en la ida. Rice resaltó la importancia del logro, especialmente mientras el club busca superar su actuación continental de la temporada pasada.

    «Estoy encantado, muy feliz. Ahora queremos ir más allá y llegar a la final», dice a TNT Sports. Sobre el esfuerzo defensivo, añade: «¿Frustrante? No… hemos alcanzado otra semifinal. No importa lo que digan fuera. Solo importa que este grupo y el entrenador sabemos que estamos en otra semifinal».

    • Anuncios
  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Rice critica la declaración de Etihad

    Tras su éxito europeo, la estrella del Arsenal afirma que los Gunners no buscan el empate este fin de semana ante el Manchester City. Aunque un punto podría mantener su ventaja, Rice insiste en que el equipo de Mikel Arteta visita el Etihad con mentalidad ganadora.

    «Queremos ganar todos los partidos de la Premier League. Nuestro historial este año ha sido increíble. Por eso jugamos. Es fútbol: se trata de cuánto lo deseas. Estaré listo, los chicos estarán listos, así que adelante».


  • Arteta se enfrenta a problemas de lesiones

    Mientras Rice rinde al máximo, Arteta preocupa por la forma física de varios jugadores clave antes de visitar Manchester. La mayor inquietud es el extremo Bukayo Saka, lesionado. Su baja coincide con un bajón en la liga, incluido el 2-1 en casa ante Bournemouth que permite al City acercarse a seis puntos. El técnico del Arsenal reconoció: «Lleva tiempo con molestias en el tendón de Aquiles. Está mejorando, esperamos que sean días, no semanas, pero debemos ver cómo responde al aumentar la carga».

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Un partido que podría decidir el título

    Lo que está en juego este domingo es crucial: el equipo de Pep Guardiola le pisa los talones al Arsenal. Aunque los Gunners tienen ventaja, el partido pendiente del Manchester City hace que un tropiezo en el Etihad les devuelva el impulso.

    Rice no se intimida: «En cualquier grande hay ruido. Esto es el Arsenal, si no juegas bien, calma y sigue». Nadie te regala nada. Sigamos adelante, con fuerza».

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Arsenal crest
Arsenal
ARS