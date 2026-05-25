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«Estamos deseando levantar la Champions League»: el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, lanza una advertencia al PSG tras conquistar el título de la Premier League
Arteta aspira a un doblete histórico en Budapest
El Arsenal, tras ganar 2-1 al Crystal Palace en su último partido de liga, se proclamó campeón de la Premier League. Las celebraciones fueron intensas, pero Arteta ya exige más a su plantilla de cara a la final de la Europa League contra el PSG del sábado.
El español quiere evitar que las celebraciones afecten a la competitividad. «Esa energía debe fluir; si vamos en contra, será un gran error», afirmó. «Ya hablamos de lo que debemos hacer en Budapest: aprovechar toda la energía para la final y mañana empezaremos a prepararla».
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Un nuevo capítulo para los Gunners
La Premier League es un logro enorme tras tres subcampeonatos seguidos, pero la Liga de Campeones sigue siendo la última frontera. El Arsenal nunca ha ganado la máxima competición europea y Arteta sabe que puede inmortalizar a esta plantilla en los libros de historia.
«Queremos escribir un nuevo capítulo en la historia del club y levantar la Champions», añadió Arteta, decidido a lograr un doblete histórico.
Elevando el nivel en el Emirates
Arteta, que ganó la FA Cup en su primera temporada en 2020 tras varios intentos fallidos, cree que el estatus de «campeones» dará a su equipo un impulso psicológico vital cuando salgan al campo bajo los focos de Budapest el próximo fin de semana.
«Les dije a los chicos que esta camiseta ahora representa algo más», explicó Arteta. «Somos los campeones, y eso nos da confianza y una energía distinta, pero también más responsabilidad. Ahora debemos elevar los estándares y lograr mucho más, porque sé que podemos».
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Alivio y redención para el español
Tras quedarse a punto de lograrlo en campañas anteriores, el alivio se notaba en el entrenador del Arsenal mientras celebraba en el campo con su familia. Después de visualizarse con el trofeo, la realidad ha reafirmado sus métodos.
«Soy el mismo, pero diría que estoy más feliz y aliviado», confesó Arteta. «Hemos dado pasos de gigante y logrado cosas muy valiosas, pero estamos aquí para ganar grandes trofeos. Ese era el objetivo final. Estuvimos muy cerca en tres ocasiones y no lo logramos; eso dolió, pero nos impulsó a encontrar nuevas formas de demostrar de qué estamos hechos. Por eso digo que la manera en que lo conseguimos lo hace aún mejor».