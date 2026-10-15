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«¡Estamos cerca!»: Enzo Maresca insiste en que el Manchester City puede igualar el nivel del PSG pese a la decepcionante derrota en la Champions League
Un inicio arrollador deja al City ante una tarea titánica
Los vigentes campeones de Europa ofrecieron una exhibición demoledora en la primera mitad en el Etihad Stadium: arrollaron al equipo local y se pusieron 3-0 por delante. Dos de esos goles llegaron en apenas dos minutos, lo que dejó aturdido al conjunto de la Premier League y le obligó a ir a remolque.
Sin embargo, el City reaccionó de forma brillante tras el descanso. Erling Haaland lideró la remontada con dos goles en la segunda mitad, mientras el equipo local asediaba la portería del conjunto parisino, hasta sumar 27 disparos en los 90 minutos. Pese al empuje final y a la intensa presión, la desventaja inicial resultó demasiado grande para remontarla.
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Maresca insiste en que la distancia se acorta
A pesar del resultado final, Maresca sigue convencido de que su plantilla está a punto de igualar a la élite europea. El técnico italiano considera que el desplome inicial distorsionó lo que realmente fue el partido y prefiere centrarse en el dominio de su equipo tras el descanso.
«Creo que estamos ahí, tengo la sensación de que estamos cerca», explicó Maresca a los periodistas. «Ha sido un partido un tanto extraño, sobre todo porque encajamos dos goles en dos minutos [en la primera parte] y eso nos creó algunos problemas.
»Antes del primer gol no concedimos nada y luego encajamos el segundo. En la segunda parte hicimos lo suficiente para merecer algo más».
Enrique admite que se libró por los pelos
Las impresiones tras el partido apuntaban a que el PSG había quedado realmente desconcertado por las constantes oleadas de ataques del City. Según el entrenador del City, incluso su homólogo, Luis Enrique, reconoció que el gigante francés había tenido suerte de salir de Manchester con los tres puntos.
«Luis me dijo al final que habían tenido bastante suerte», reveló Maresca.
Consciente del enorme nivel de su rival, añadió: «Creo que en los dos últimos años ha sido el mejor equipo de Europa. Ha ganado casi todos sus partidos en esta competición durante ese periodo».
- Getty Images Sport
Volver a centrarse en los retos nacionales
El City debe reponerse para volver a la acción en la Premier League, donde recibirá el sábado al recién ascendido Ipswich Town. Maresca exigirá una actuación contundente para recuperar el impulso antes de volver a centrarse en Europa, donde se enfrentará al poderoso AEK griego.
Mientras tanto, el PSG retomará su campaña en la Ligue 1 contra el Estrasburgo. El equipo de Enrique aprovechará ese partido para ultimar su preparación de cara al gran duelo de la Champions League contra el Barcelona.
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