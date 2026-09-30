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«Estamos aquí para ayudarnos unos a otros»: el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, opina sobre el impactante veredicto de culpabilidad del Manchester City en la Premier League
La Premier League declara al Manchester City culpable de infracciones financieras
El fútbol inglés quedó conmocionado después de que la Premier League confirmara que el Manchester City fue declarado culpable de todos los cargos financieros presentados contra él. Las infracciones se remontan a la adquisición del club por parte del Abu Dhabi United Group y abarcan amplias vulneraciones de la normativa financiera.
Los investigadores determinaron que el City ocultó costes operativos e infló artificialmente los ingresos por patrocinio. Estas acciones permitieron al club eludir los límites de gasto impuestos por la UEFA y la Premier League, asegurándose una ventaja competitiva injusta.
El City anunció rápidamente su intención de recurrir la resolución. La impugnación legal del club llega antes de que la Premier League haya impuesto cualquier sanción o castigo formal.
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Al-Khelaifi se niega a condenar al Manchester City
En la 33.ª Asamblea General de la Asociación de Clubes de Fútbol Europeos (EFC), celebrada este martes en Copenhague, el presidente del PSG, Al-Khelaifi, ofreció una perspectiva neutral. Al dirigirse a los delegados en su papel de presidente de la organización, pidió paciencia mientras se desarrollan los procedimientos legales.
«En primer lugar, no estamos aquí para juzgar algo sobre lo que todavía no hay una decisión final», afirmó Al-Khelaifi. «En segundo lugar, estamos aquí para ayudarnos unos a otros, para apoyarnos unos a otros. Por supuesto, si hay algo mal... No soy abogado, pero creo que tienen derecho a recurrir, así que no es la decisión final.
»Y no estamos en posición de decir [nada]; es más bien un asunto de la Premier League, de un club inglés. Veamos a dónde va a llegar esto».
Al-Khelaifi también elogió al director ejecutivo del Manchester City, Ferran Soriano, que forma parte del consejo de la EFC. «Ferran ha sido estupendo para el consejo. Es un gran activo y nos aporta mucho con sus conocimientos», dijo. «Su carrera es fantástica, y el Manchester City también hizo muchas cosas positivas, pero no estoy en posición de juzgar. No estamos en posición de juzgar. No somos jueces y no somos un tribunal».
El presidente de la EFC mantiene la solidaridad europea
Los comentarios de Al-Khelaifi subrayan una clara intención de mantener la unidad entre los clubes de élite de Europa en medio de las secuelas. Al enmarcar el veredicto de culpabilidad estrictamente como un asunto doméstico inglés, el presidente de la EFC evitó fracturar la relación entre la cúpula dirigente del fútbol europeo y uno de sus miembros más destacados.
Su respaldo público a Soriano también pone de relieve la influencia duradera del ejecutivo del City. A pesar del carácter condenatorio de las conclusiones de la Premier League, Soriano sigue siendo una figura muy valorada dentro del fútbol europeo.
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Las sanciones formales, aplazadas por la apelación del City
Ahora el foco se centra en las inminentes sanciones de la Premier League. Sin embargo, la apelación inmediata del City garantiza que cualquier resolución definitiva quede claramente en suspenso. El calendario exacto de este proceso judicial no está claro, lo que significa que el club continuará con sus operaciones mientras espera que se dicte el veredicto final.
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