«¡Estamos ahí para ganar!»: Mikel Arteta responde a las especulaciones de que el Arsenal jugará a por el empate ante el Manchester City, tras la baja de Bukayo Saka

Antes de viajar a Manchester, Arteta fue claro: su equipo no buscará el empate. El técnico español afirmó que se han preparado para dañar al tricampeón en su campo.

«Queremos ganar», afirmó Arteta. «Vamos allí a ganar. No hemos hablado de un empate. Necesitamos la victoria y nos preparamos para lograrla. No habrá diferencia respecto a cualquier otro estadio en el que hayamos estado en los últimos cinco años».

Sobre la defensa en el Etihad, admitió: «No planteamos ese tipo de partido, pero a veces el rival te obliga a recluirte; con el City habrá momentos en los que estemos atrás, es inevitable».