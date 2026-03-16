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Estallan las tensiones entre Christian Pulisic y Rafael Leão en el vestuario del AC Milan, y el entrenador Max Allegri se ve obligado a intervenir
La tensión se intensificó en el Estadio Olímpico.
Según informó «La Gazzetta dello Sport», el drama no terminó con la salida de los jugadores del terreno de juego, ya que el acalorado enfrentamiento continuó dentro del vestuario. El entrenador Massimiliano Allegri tuvo que intervenir personalmente para mantener el orden y evitar que la tensión entre sus dos delanteros estrella se agravara aún más.
- AFP
Análisis de las disputas sobre el terreno de juego
El origen de la frustración radica en momentos concretos de la segunda parte en los que Leao realizó dos rápidas internadas por detrás del defensa de la Lazio Adam Marusic. En ambas ocasiones, Pulisic tenía la posesión y la oportunidad de lanzar un pase en profundidad que habría dejado a Leao solo ante la portería. Aunque los pases eran difíciles, sin duda estaban al alcance de un jugador del calibre de Pulisic. El lenguaje corporal de Leao dejó claros sus sentimientos, gritando de hecho «estaba desmarcado, pásamela» a través de sus gestos.
No se trató de un incidente aislado de malhumor por parte del número 10, quien ya había mostrado una irritación similar hacia Strahinja Pavlovic en la primera parte, después de que el defensa decidiera disparar en lugar de centrar al internacional portugués, que estaba desmarcado.
La gestión de Allegri de las estrellas
Aunque Allegri actuó como un diplomático en el vestuario el domingo por la noche, ahora se enfrenta a un delicado periodo de dos meses en lo que respecta a la gestión del equipo. Públicamente, el entrenador ha intentado restar importancia a la discordia, al tiempo que ha reconocido las oportunidades perdidas sobre el terreno de juego.
Allegri abordó el aspecto táctico de la pareja cuando se le preguntó al respecto, afirmando: «Cuando pierdes partidos, en retrospectiva ves muchas cosas. Creo que Pulisic está mejorando físicamente, mientras que Leao tuvo dos o tres ocasiones en las que se habría encontrado solo ante el portero».
- Getty Images Sport
Sociedad silenciosa desde el punto de vista estadístico
Las estadísticas de la pareja Pulisic-Leao son motivo de preocupación para los aficionados rossoneri. A pesar de ser las principales amenazas del equipo, los dos jugadores rara vez han sido titulares juntos en la liga esta temporada. En los partidos en los que han jugado juntos —incluido el primer derbi de la temporada y los recientes encuentros contra el Parma, el Inter y la Lazio—, el rendimiento ha sido decepcionante. Entre los dos solo han marcado dos goles en esas titularidades: uno de Pulisic en el derbi y otro de Leao contra el Génova.
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