Estadounidenses en el extranjero: Pulisic en busca de goles, Balogun espera su gran momento y Aaronson busca recuperarse

Y así termina otra concentración de la selección estadounidense. Siempre resulta interesante ver por qué juegan realmente los futbolistas. Algunos dicen que lo único que les importa son sus clubes, rendir y dar lo mejor de sí mismos para los equipos en los que juegan semana tras semana. Otros afirman que todo gira en torno a jugar con la selección nacional. En los años de Mundial, quizá la atención se centre un poco más en esto último.

Esta ventana de marzo se ha sentido un poco más crucial. Mauricio Pochettino ha insistido en que la competencia por los puestos en la convocatoria de EE. UU. sigue abierta. Es complicado creerle en este aspecto, sobre todo porque en esta ventana ha confiado en gran medida en caras conocidas y no ha obtenido los mejores resultados.

Insistió en que había muchos aspectos positivos que sacar de las dos derrotas ante Portugal y Bélgica. Eso es discutible, pero una cosa está clara: sus mejores jugadores tienen que recuperar pronto su mejor forma.

No hay tiempo que perder. La temporada de clubes es implacable. Los partidos se sucederán a un ritmo frenético, y varios grandes nombres se han visto lanzados directamente al ruedo.

La falta de acierto goleador de Christian Pulisic es preocupante, y un partido importante contra el Nápoles no es el lugar más fácil para recuperar el tacto. Folarin Balogun marcaba goles a mansalva antes del parón y tendrá que recuperar esa forma tras dos semanas complicadas.

Luego está Gio Reyna, a quien probablemente le vendría bien volver a familiarizarse con el balón.

GOAL US repasa las principales historias a seguir entre los estadounidenses en el extranjero este fin de semana...