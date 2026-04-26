Estadounidenses en el extranjero: Las estrellas de la selección masculina de fútbol de EE. UU., Christian Pulisic y Weston McKennie, empatan el partido, mientras que Brenden Aaronson y el Leeds caen en la semifinal de la FA Cup

Este fin de semana los futbolistas estadounidenses en el extranjero volvieron a acaparar la atención.

En Italia, Christian Pulisic y Weston McKennie se midieron en la Serie A, pero ninguno brilló en un duelo físico y lleno de lesiones en San Siro.

Brenden Aaronson también se quedó con la espinita clavada: el Leeds United cayó 1-0 ante el Chelsea en la semifinal de la FA Cup.

Sin embargo, no todo fue pesimismo: Alex Freeman brilló en su debut como titular en La Liga y el joven Mathis Albert, de 16 años, se convirtió en el estadounidense más joven en jugar en la Bundesliga tras salir en los minutos finales de la victoria del Borussia Dortmund.

GOAL repasa las actuaciones de los estadounidenses en el extranjero este fin de semana...