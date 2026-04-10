Estadounidenses en el extranjero: Christian Pulisic busca acabar con su sequía goleadora, mientras las estrellas de la selección estadounidense afrontan duros retos contra el Arsenal y el Manchester United





No ha sido una buena semana para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos. Con el Mundial cerca, una lesión inesperada ha acabado con el sueño de Patrick Agyemang y recuerda que todo puede cambiar en un instante.

Sin embargo, el espectáculo continúa, sobre todo para los estadounidenses en Europa. Aunque el Mundial se acerca, aún quedan disputas importantes por resolver antes de que termine la temporada. Varios de los mejores jugadores estadounidenses pueden influir en esos desenlaces este fin de semana, con partidos clave en las cinco principales ligas europeas.

Por ello, GOAL repasa las principales historias de los estadounidenses en el extranjero este fin de semana.