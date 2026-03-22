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Pulisic temp GFX 16-9GOAL
Ryan Tolmich y Thomas Hindle

Traducido por

Estadounidenses en el extranjero: Christian Pulisic suma su primera participación en un gol de 2026 con el AC Milan, mientras que Malik Tillman, del Leverkusen, rompe su sequía goleadora antes de la concentración de la selección estadounidense

GOAL repasa los aspectos más destacados de los estadounidenses que juegan en Europa, incluyendo los momentos más importantes de dos jugadores clave de la selección estadounidense

Las celebraciones de los goles suelen servir para transmitir mensajes, y la del Milan del sábado hizo precisamente eso. En los últimos días se ha hablado mucho sobre la situación del equipo y sobre la relación entre Christian Pulisic y Rafael Leao. La celebración, por tanto, fue un pequeño gesto, pero muy elocuente.

Leao no estuvo presente el sábado, pero Pulisic sí, y dio una asistencia en la victoria por 3-2 sobre el Torino. Tras uno de los goles, el equipo del Milan se reunió. La mitad hizo la celebración característica de Pulisic, mientras que la otra mitad hizo la de Leao. Fue una declaración de unidad, no solo por parte de los jugadores protagonistas de los titulares, sino de todo el equipo. Ese tipo de declaración significa algo, y era fácil verlo en el rostro de Pulisic.



Pulisic no fue el único jugador con motivos para sonreír. Malik Tillman marcó un gol, y a pesar de que se produjo en un decepcionante empate, sin duda servirá para generar impulso. Ese gol significó que los que posiblemente sean los dos mejores centrocampistas ofensivos de la selección masculina de Estados Unidos tuvieron importantes contribuciones goleadoras a pocos días de la concentración de la USMNT. También existe una posibilidad muy real de que el dúo Pulisic-Tillman sea titular en estos partidos. Si eso ocurre, ambos tendrán motivos para estar más seguros de sí mismos de lo que estaban antes de este fin de semana, lo que supone un pequeño pero agradable impulso para el equipo de Mauricio Pochettino.

GOAL repasa las actuaciones de los estadounidenses en el extranjero este fin de semana...

  • AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    Pulisic destaca mientras el Milan hace gala de su unidad

    No fue el gol que tanto ansiaba, pero es un comienzo. Pulisic ha vuelto a marcar la diferencia, y eso es una gran noticia tanto para el AC Milan como para la selección estadounidense.

    Titular en la delantera junto a Nicholas Fullkrug, Pulisic dio una asistencia en la victoria por 3-2 del Milan sobre el Torino. El gran momento del estadounidense llegó en el segundo gol del Milan, cuando su pase al área habilitó a Adrien Rabiot para que el Milan se adelantara en el marcador. Fue su primera contribución a un gol este año, y sin duda le habrá quitado un peso de encima, teniendo en cuenta los rumores de las últimas semanas.

    Dadas las celebraciones del Milan, el asunto de Leao es otro peso del que también puede liberarse. Durante toda la semana se ha analizado minuciosamente la relación entre ambos después de que Leao fuera sorprendido expresando su frustración con el estadounidense. Pero se trata de algo habitual que ocurre con frecuencia en el fútbol de élite. Son dos grandes estrellas que se empujan mutuamente para ser mejores y rendir más. Por eso es probable que ahora puedan tomárselo a broma tan solo unos días después.

    Con la lucha por el Scudetto aún en marcha, el Milan necesitará tanto a Pulisic como a Leao para recortar distancias con el Inter, que cuenta con una ventaja de seis puntos a falta de ocho jornadas. El sábado, como mínimo, Pulisic pareció volver a la senda del triunfo justo cuando el club se adentra en los últimos meses de esa carrera.

    • Anuncios
  • 1. FC Heidenheim 1846 v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    El remate impecable de Tillman

    El sábado Tillman no estuvo precisamente en su mejor momento, pero sí demostró de lo que es capaz cuando está en plena forma. Ante la oportunidad de decidir el partido, Tillman se mostró tranquilo y sereno, y convirtió un gol difícil en algo fácil en el minuto 22 del partido que enfrentó al Leverkusen y al Heidenheim. El estadounidense corrió hacia un balón en profundidad en el segundo palo y remató de primera con un disparo que hizo parecer mucho más fácil de lo que realmente fue.

    Por desgracia para él, a pesar de ir ganando durante gran parte del partido, el Leverkusen desperdició el resultado, empatando 3-3 y echando por la borda el gol de Tillman.



    Sin embargo, esto le ayudará personalmente de cara a su convocatoria con la selección estadounidense. Se enfrenta a una lucha por un puesto en el once inicial, especialmente si Weston McKennie entra en la lista de centrocampistas ofensivos, como se espera. La mejor manera de asegurarse un puesto en el centro del campo ofensivo es ofrecer momentos de brillantez en ataque, que es lo que Tillman hizo para el Leverkusen el sábado. ¿Podrá hacerlo ahora para la selección estadounidense en los próximos partidos?

  • Folarin Balogun 2026Getty

    Folarin Balogun marca un gol decisivo

    En el duelo entre dos compañeros de la selección estadounidense, Folarin Balogun y Tanner Tessmann, uno salió claramente victorioso. El Mónaco-Lyon fue uno de esos extraños encuentros de primavera que significaban mucho, pero que, hay que reconocerlo, podían tener poca importancia. Ambos equipos están en la lucha por las plazas de la Liga de Campeones y les vendría muy bien una victoria aquí. Pero también daba la sensación de que podrían simplemente perder suficientes partidos en otras jornadas de liga como para que este encuentro de seis puntos resultara irrelevante.

    Y puede que ese sea aún el caso. Pero el domingo, el Mónaco fue el equipo superior y tuvo el control absoluto, a pesar de jugar fuera de casa. Superó en tiros, en posesión y, en definitiva, superó ampliamente al equipo local en lo que acabó siendo una cómoda victoria por 2-1. Balogun tuvo un papel clave esa noche, al transformar un penalti que dio a su equipo una ventaja de 2-1, una ventaja que mantuvieron durante el resto del partido. Balogun suma ya 15 goles esta temporada, y es de esperar que marque algunos más.

  • Johnny Cardoso Atletico MadridGetty

    Johnny Cardoso ofrece una actuación llena de garra

    El domingo se presentó una oportunidad para que Johnny Cardoso dejara claro su valor. El centrocampista ha tenido dificultades para afianzarse en un puesto fijo bajo las órdenes de Diego Simeone esta temporada, en parte debido a las lesiones, y aún no ha logrado imponerse del todo en el Atlético de Madrid. Un derbi contra el Real Madrid, aunque fuera un partido de poca importancia, le ofrecía precisamente el tipo de escenario que aún no ha sabido aprovechar.

    Estuvieron excelentes en la primera parte, y Cardoso fue parte del motivo. El plan, claramente, era que el Atlético lo pusiera lo más difícil posible en el centro del campo y luego golpeara al contraataque. Cardoso llevó a cabo esa primera tarea con aplomo, lanzándose a las entradas, rompiendo el juego y participando también un poco en las artes oscuras, con algunas zancadillas furtivas que no fueron sancionadas.

    Con el balón, aportó poco, pero esa no era realmente su función ese día. Al final, fue víctima de un cambio de sistema. El Atlético tuvo que volverse más ofensivo cuando el equipo local se adelantó en el marcador, y eso significó sacrificar a un centrocampista. Cardoso, a pesar de no haber cometido ningún error grave, fue el descartado. El Atlético acabó perdiendo por 3-2, pero el estadounidense demostró, al menos, que se puede confiar en él en los partidos más importantes.

  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    Momentos que quizá te hayas perdido

    + Weston McKennie pasó desapercibido, algo poco habitual en él, en el empate 1-1 de la Juventus ante el Sassuolo

    + Mark McKenzie y el Toulouse mantuvieron su portería a cero en la victoria por 1-0 sobre el Lorient

    + Joe Scally jugó 88 minutos, mientras que Gio Reyna se quedó en el banquillo en el empate 3-3 del Borussia Mönchengladbach ante el FC Colonia

    + Antonee Robinson jugó 67 minutos en la goleada del Fulham al Burnley por 3-1

    + Brenden Aaronson disputó 68 minutos discretos en el empate sin goles entre el Leeds y el Brentford

    + Otra actuación destacada de Aidan Morris, que fue dominante en el empate a 0-0 del Middlesbrough ante el Blackburn Rovers

    + Patrick Agyemang jugó 84 minutos y recibió una tarjeta amarilla en la victoria por 1-0 del Derby County sobre el Birmingham City

    + Cole Campbell debutó con el Hoffenheim, saliendo desde el banquillo en la derrota por 5-0 ante el RB Leipzig

    + Rokas Pukstas marcó un gol en la abultada victoria por 6-0 del Hajduk Split

    + Damion Downs fue el primer jugador en salir desde el banquillo, pero el Hamburgo desperdició una ventaja de 2-0 en la derrota por 3-2 ante el Dortmund

    + Gianluca Busio estuvo sólido en el centro del campo en el empate 1-1 del Venezia ante el Monza