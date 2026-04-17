Estadounidenses en el extranjero: ¿Christian Pulisic romperá al fin su mala racha? ¿Folarin Balogun seguirá marcando goles?

Ya pasó el parón internacional de marzo. Las competiciones europeas están en semifinales, así que nadie puede culpar a los viajes de su mal rendimiento. A estas alturas todos luchan por algo: nos quedan *insertar número* finales de copa por jugar y varios jugadores de la selección estadounidense también se juegan su futuro.

Empecemos por el Milan: pasó de pelear el Scudetto a ilusionarse con la Champions. Debe empezar a ganar, y a Christian Pulisic le urge marcar, pues su sequía ya preocupa.

En el resto de Italia la situación es mejor: Weston McKennie está en plena forma y ha sido uno de los mejores de la Serie A; la Juve lucha por la Champions y necesita sus goles.

Además, las promesas de la selección estadounidense tienen compromisos clave en Francia, Alemania e Inglaterra en lo que se perfila como un fin de semana decisivo. GOAL repasa la jornada de los estadounidenses en Europa...