Estados Unidos tiene grandes expectativas, pero ¿están Mauricio Pochettino y la «generación dorada» de la selección estadounidense preparados para su momento en el Mundial?

«Somos Estados Unidos», dijo. «Nos enfrentamos a Bélgica y Portugal. Estoy seguro de que ambos tienen varios jugadores entre los 100 mejores del mundo, algo que nosotros no. Por eso es bueno jugar contra este tipo de equipos».

Fue un recordatorio del nivel que debemos alcanzar y una llamada de atención para una generación de estrellas estadounidenses que, aún después de tanto tiempo, tiene mucho que demostrar.

Han pasado casi diez años desde que la llamada «generación dorada» emergió y, en parte, ya ha justificado su apodo. Jugadores estadounidenses militan hoy en clubes como el AC Milan, la Juventus, el Mónaco o el PSV. Tras años de lucha por el respeto en Europa, este grupo ha conseguido trofeos importantes.

Sin embargo, en casa persisten las dudas sobre su capacidad para cumplir las expectativas. A pesar de sus logros individuales, el éxito colectivo sigue esquivo. Esta selección no ha superado a sus predecesoras en los grandes torneos. Su talento es notable, pero, comparados con quienes allanaron el camino, aún no han conseguido nada.

Poco importa eso ahora. Esta generación se ha preparado para un momento concreto: la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, donde podrá escribir su legado y quizá cambiar el fútbol para siempre.

Ya no hay tiempo para excusas: no son chicos buscando su camino, sino jugadores consolidados. Este verano, con la mayoría de sus estrellas en plenitud, el USMNT tendrá su gran oportunidad.

¿Podrá esta generación dorada brillar de verdad? Es la gran historia del fútbol estadounidense, no solo del verano, sino de toda la década.