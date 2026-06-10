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USMNT Golden GenerationGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Estados Unidos tiene grandes expectativas, pero ¿están Mauricio Pochettino y la «generación dorada» de la selección estadounidense preparados para su momento en el Mundial?

Analysis
USA
World Cup
C. Pulisic
T. Adams
W. McKennie
M. Pochettino
FEATURES
USA vs Paraguay

En marzo, tras las derrotas consecutivas de la selección masculina de Estados Unidos ante Bélgica y Portugal, Mauricio Pochettino se preguntó en voz alta qué jugadores tenía. Solo él sabe si fue sinceridad o motivación. Lo cierto es que su conclusión fue clara: su equipo, jugador por jugador, no estaba a la altura de la élite.

«Somos Estados Unidos», dijo. «Nos enfrentamos a Bélgica y Portugal. Estoy seguro de que ambos tienen varios jugadores entre los 100 mejores del mundo, algo que nosotros no. Por eso es bueno jugar contra este tipo de equipos».

Fue un recordatorio del nivel que debemos alcanzar y una llamada de atención para una generación de estrellas estadounidenses que, aún después de tanto tiempo, tiene mucho que demostrar.

Han pasado casi diez años desde que la llamada «generación dorada» emergió y, en parte, ya ha justificado su apodo. Jugadores estadounidenses militan hoy en clubes como el AC Milan, la Juventus, el Mónaco o el PSV. Tras años de lucha por el respeto en Europa, este grupo ha conseguido trofeos importantes.

Sin embargo, en casa persisten las dudas sobre su capacidad para cumplir las expectativas. A pesar de sus logros individuales, el éxito colectivo sigue esquivo. Esta selección no ha superado a sus predecesoras en los grandes torneos. Su talento es notable, pero, comparados con quienes allanaron el camino, aún no han conseguido nada.

Poco importa eso ahora. Esta generación se ha preparado para un momento concreto: la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, donde podrá escribir su legado y quizá cambiar el fútbol para siempre.

Ya no hay tiempo para excusas: no son chicos buscando su camino, sino jugadores consolidados. Este verano, con la mayoría de sus estrellas en plenitud, el USMNT tendrá su gran oportunidad.

¿Podrá esta generación dorada brillar de verdad? Es la gran historia del fútbol estadounidense, no solo del verano, sino de toda la década.

  • Weston McKennie USMNT Team 11042017

    Pasar el relevo

    Para entender una «generación dorada», hay que conocer su origen. En la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, ese punto llegó en 2017, aunque las bases ya estaban puestas antes.

    El 10 de octubre de 2017, la selección estadounidense falló en su intento de clasificar al Mundial 2018 tras una noche para el olvido en Couva. Perder contra Trinidad y Tobago fue el peor momento de su historia. No hubo explicación ni justificación para ese fracaso. Ese golpe obligó a cambiar el rumbo del fútbol estadounidense, y así ha sido.

    Un mes después, en Leira (Portugal), debutaron Tyler Adams y Weston McKennie, quienes se convertirían en los nuevos líderes. Junto a su compañero de la selección juvenil, Christian Pulisic, a Adams y McKennie se les pasó el testigo de manera informal durante ese viaje. McKennie, que marcó en su debut, tenía 19 años; Adams apenas 18.

    «Que nos convocaran para esa concentración después de no habernos clasificado para el Mundial, creo que fue una llamada de atención para los dos», declaró Adams a GOAL en 2024. «Contaban con que los dos entrásemos y tratásemos de cambiar la narrativa de lo que es el fútbol estadounidense. Creo que los dos lo vemos como un gran momento.

    “Compartimos habitación en esa concentración y disfrutamos mucho de aquel momento porque los dos sentíamos que ‘Sí, nos merecemos estar aquí’, pero nos reíamos pensando: ‘No me puedo creer que cuenten con nosotros para cambiarlo todo’. Ahora miramos atrás y vemos que éramos esos chicos. Ha cambiado mucho”.

    Con el tiempo el rompecabezas se completó: Pulisic ya era referente, Tim Weah y Antonee Robinson llegaron en 2018. Sergino Dest se sumó un año después y, en 2020, llegaron Brenden Aaronson, Chris Richards, Gio Reyna, Mark McKenzie y Yunus Musah. Matt Turner y Ricardo Pepi debutaron en 2021 con gran impacto, mientras que Joe Scally, Haji Wright y Malik Tillman se incorporaron en 2022.

    Con el tiempo, Estados Unidos renovó casi por completo su plantilla, liderada por un grupo de veinteañeros con algo que demostrar. Su primera gran oportunidad llegó en Catar, donde arribaron al Mundial como uno de los equipos más jóvenes del torneo, listos para medirse a los mejores.

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  • Tyler Adams USMNT NetherlandsGetty Images

    Derrotado, pero no vencido

    En general, Estados Unidos cumplió las expectativas en el Mundial 2022. Superó la fase de grupos, más allá de lo que muchos esperaban.

    Podían, y quizá debían, haber vencido a Gales en el debut, pero concedieron un penalti en los últimos minutos y empataron 1-1. Luego, su medio campo plantó cara a las estrellas de Inglaterra en un 0-0 antes del decisivo duelo con Irán. Pulisic fue el héroe: se lanzó para empujar el balón a la red y asegurar el pase a la siguiente ronda.

    En octavos, frente a Holanda, comprendieron que aún hay niveles: los errores que antes pasaron desapercibidos fueron castigados sin piedad y cayeron 3-1.

    «En lo individual y colectivo, éramos muy jóvenes e inexpertos», recordó Reyna. «Nos tocó una Holanda con más experiencia y astucia, y eso fue casi demasiado para nosotros».

    Reyna, protagonista de aquel torneo, admite que la ruptura con el seleccionador Gregg Berhalter aún es un tema delicado, pero ya quiere dejarlo atrás. Dice haber aprendido y madurado, y lo mismo sus compañeros.

    Con los años, la plantilla ha cambiado, pero el núcleo se ha mantenido. A veces fue una ventaja, otras una desventaja. Esa inercia llevó a la contratación de Mauricio Pochettino, quien debe renovar el proyecto.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Un ciclo de altibajos

    Tras el Mundial 2022, el inicio fue turbulento: venció el contrato de Berhalter y, en plena polémica con la familia Reyna, la Federación replanteó su futuro. En 2023, tras meses de análisis, Berhalter regresó para liderar un segundo ciclo y el Mundial en casa.

    Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba.

    La eliminación en la fase de grupos de la Copa América 2024, como primer anfitrión en caer tan temprano, marcó el fin de su ciclo. Meses después, con gran expectación, llegó Pochettino.

    El inicio fue prometedor, con triunfos en varios frentes, pero en marzo de 2025 todo cambió en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF: las derrotas ante Panamá en semis y ante Canadá por el tercer puesto evitaron el título y forzaron un cambio cultural.

    Pochettino dejó claro que nadie tenía el puesto asegurado y que el compromiso debía premiarse. Además, rechazó la idea de que la plantilla de 2026 fuera una versión retocada del grupo de 2022.

    «Si llegas a la concentración y quieres pasar un rato agradable, jugar al golf, ir a cenar, visitar a mi familia, visitar a mi amigo, ¿esa es la cultura que queremos crear?», preguntó Pochettino el verano pasado. «No, no, no, no, no. Queremos que al llegar a la selección se concentren y destinen toda su atención y energía al equipo. Si queremos ser buenos dentro de un año, debemos tratar cada día como el más importante».

    Aun con esa filosofía, la preparación para la Copa Oro 2025 se complicó. Pulisic pidió no ir al torneo pero sí jugar los dos amistosos previos; Pochettino lo marginó y empezó un tira y afloja público.

    Musah también pidió quedarse en casa y nunca regresó, quedando fuera de la lista para el Mundial. McKennie, tras disputar el Mundial de Clubes, se perdió la concentración de septiembre. Scally y Reyna volvieron hasta el otoño.

    Mientras tanto, llegaron caras nuevas que aprovecharon sus oportunidades. Folarin Balogun ya se había consolidado antes de 2025, pero otros como Alex Freeman, Sebastian Berhalter y Matt Freese usaron la Copa Oro para convertirse en habituales y, luego, en piezas clave de la convocatoria mundialista.

    El resultado es una selección más competitiva, consciente de que ya no puede vivir de su reputación. Durante años, Gregg Berhalter buscó empoderar a los jugadores, pero eso generó complacencia. Pochettino lo desmanteló y reconstruyó.

    Aun así, persisten efectos positivos de la era Berhalter, sobre todo los lazos entre quienes la vivieron.

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    Los beneficios de la hermandad

    Antes del Mundial, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos se concentró en Atlanta. Aaronson, con permiso de Pochettino, faltó menos de 48 horas para casarse. Es solo uno de los muchos cambios personales que ha vivido este grupo.

    Aaronson, como varios del grupo, ya es un hombre casado. Adams, Richards, Turner y McKenzie son los padres del plantel. Han cambiado de club y de país, y sus vidas han dado giros. Para muchos, la selección ha sido la única constante.

    Por eso, cuando esa certeza se tambaleó tras la decisión de Pochettino, todos lucharon por regresar: significaba demasiado.

    «Me encanta ver a todos mis compañeros aquí», declaró Weah a GOAL en marzo. «Wes [McKennie] y yo éramos muy cercanos y seguimos siéndolo; solía ir a su casa todo el tiempo. Ser hermanos y compartir equipo fue increíble. Nos queremos de verdad y esta relación durará años, incluso después de dejar el fútbol.

    «Reencontrar a todos mis hermanos en la concentración es siempre una bendición. Tenemos relaciones muy unidas. Conozco a algunos desde que éramos niños. Tyler [Adams] y yo éramos rivales de adolescentes, y luego me reclutó para los Red Bulls. Tyler no ha cambiado: siempre fue un bruto. Hemos crecido juntos».

    Muchos se conocieron en las categorías inferiores de la selección. McKennie, Adams, Pulisic, Wright y Zendejas, por ejemplo, ya eran compañeros en la adolescencia. Llegar a un Mundial es surrealista, pero hacerlo con amigos de la infancia lo hace aún más especial.

    «Se lo digo a mucha gente: hay mucha gente con la que te cruzas y a la que conoces, y con la que nunca volverás a hablar en tu vida cuando dejes de jugar», declaró Adams a GOAL en primavera. «Para mí, todos estos chicos de la selección son como mi familia. Son a los que invitaría a mi boda y a cuyos enlaces asistiría. Eso muestra lo unidos que estamos y cómo hemos crecido juntos».

    Reyna añadió: «Todos disfrutamos de la compañía mutua en este equipo. Eso es lo que más me gusta de volver. En el campo se nota que jugamos unos por otros en cada partido».

    Este verano, no juegan solo unos por otros; juegan por un país, y saben lo que eso significa.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Responsabilidad

    Este equipo forma parte del legado de este Mundial. El fútbol sigue creciendo en Estados Unidos y este verano puede acelerar ese proceso. Si el fútbol estadounidense quiere dar un gran salto, quizá deba ser en 2026. Por eso, los jugadores de la selección llevan sobre sus hombros el deporte y el país, además de sus propios sueños.

    Richards lo comprobó en un reciente viaje a Alabama, al hablar con un padre.

    «Me dijo: “No tienes ni idea de lo que estás haciendo por el fútbol en Birmingham. Hay tantos niños que nunca habrían cogido un balón hasta que vieron que era posible”», contó Richards aGOAL con una sonrisa. «Para mí eso significa más que cualquier trofeo o partido que haya ganado. Sé que les he demostrado a los niños de entornos similares que todo es posible».

    Por eso el equipo se quedó firmando cientos de autógrafos tras el entrenamiento abierto del lunes en Irvine y por eso no rehúye entrevistas, contenidos ni patrocinios. Es una oportunidad única de captar la atención en casa y en el extranjero.

    «Todos nosotros, como futbolistas estadounidenses, sentimos siempre esa responsabilidad cada vez que pisamos el campo: hacer crecer el deporte, llegar a nuestra comunidad y seguir luchando», añadió Turner. «Los futbolistas estadounidenses tenemos un estigma ante los aficionados: “No sabemos de lo que hablamos”. Pero en este país hay mucho amor por este deporte.

    «Entendemos la responsabilidad de representar a nuestra selección en el mundo y se presenta cada vez que pisamos el campo. En este momento del Mundial, sabemos que puede ser decisivo y cambiar el deporte que amamos. Sentimos esa responsabilidad, pero, como dije, siempre la tenemos».

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Expectativas

    Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿están preparados? ¿Está esta «generación dorada» lista para asumir la responsabilidad acumulada en casi ocho años? ¿Cómo sería incluso el éxito?

    Tras su salida del campo en Catar, el equipo generó un optimismo enorme. Tres años y medio después, el progreso ha sido irregular.

    ¿Es este el mejor equipo que ha reunido Estados Unidos? Podría serlo, aunque tal vez no supere al de hace cuatro años.

    Las “generaciones doradas” y los legados se forjan en la Copa, no en el intervalo entre ellas. Los tropiezos del ciclo 2026 quedarán como una nota al pie si EE. UU. avanza lejos en el torneo. Su historia no se forjó en la Liga de Naciones ni en la Copa Oro, sino en las próximas dos semanas ante Paraguay, Australia y Turquía, y tal vez en los días siguientes.

    Este Mundial culmina un viaje de casi nueve años, iniciado cuando Estados Unidos se quedó fuera en 2018. Los jugadores se han preparado y ahora hay una generación capaz de cambiar el fútbol estadounidense para siempre.

    ¿Podrán hacerlo? ¿Lo harán? Pronto lo sabremos.

World Cup
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