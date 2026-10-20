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Estados Unidos bate récords del Mundial con una asombrosa victoria por 17-0 ante Samoa
Arranque de récord para Estados Unidos
Estados Unidos comenzó el lunes su participación en el Mundial de forma espectacular, con una victoria récord por 17-0 sobre Samoa. El resultado superó el anterior récord de mayor diferencia de goles en un Mundial de fútbol once: el 16-0 de Marruecos ante Nueva Caledonia en el torneo masculino sub-17.
Diez futbolistas diferentes marcaron para Estados Unidos. El equipo dominó por completo el partido de principio a fin, realizó 58 disparos y llegó al descanso con una ventaja de 9-0.
DiMaria iguala a Haaland con seis goles
DiMaria, que se ha comprometido a jugar en North Carolina, estrenó su cuenta goleadora en el minuto 63 y acabó el partido con seis goles. Es la primera futbolista que marca seis goles en un solo partido de una fase final de la FIFA desde que Erling Haaland anotó nueve en el Mundial masculino sub-20. «Eso lo significa todo; él es una inspiración», dijo DiMaria. «Ser la siguiente persona en conseguirlo después de él es todo un honor. Me siento muy afortunada de que todas esas chicas me hayan encontrado en los lugares adecuados».
Crinion elogia a la plantilla que ha hecho historia
La portera de Samoa Susahna Peacock realizó 13 paradas durante el partido, mientras que Carolina Reyna y Loradana Paletta marcaron dos goles cada una para Estados Unidos. La FIFA amplió recientemente el torneo de 16 a 24 selecciones con el objetivo de dar prioridad al desarrollo del fútbol juvenil en todo el mundo. Este cambio ha propiciado la participación de más selecciones debutantes y resultados más abultados.
Pese a la enorme diferencia en el marcador, Ciara Crinion, al frente del equipo, expresó una gran satisfacción. «No sabía [que estábamos batiendo un récord], pero este grupo me llena de orgullo y es bonito que tenga un logro así en su haber», declaró Crinion.
Preparándose para el próximo desafío de la fase de grupos
Estados Unidos intentará aprovechar este impulso histórico cuando dispute su próximo partido de la fase de grupos el jueves contra Kenia. Kenia perdió su primer encuentro por 3-0 ante China, por lo que ambos equipos buscarán con urgencia un resultado positivo a medida que avance el torneo en Marruecos.
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