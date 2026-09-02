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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

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Estadísticas del Calcio: la solidez del Nápoles desafía al Inter y un maleficio persigue el duelo cumbre entre Juventus y Milan

Inter Milán vs SSC Nápoles
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V. Osimhen
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El logro de Osimhen, bajo amenaza

Los grandes clubes de la Serie A afrontan los partidos de la tercera jornada en medio de la expectación por reforzar una serie de cifras llamativas, lo que podría situar a algunos equipos ante la oportunidad de protagonizar el acontecimiento.

Las miradas se dirigen especialmente a tres duelos de altura que enfrentan al Inter con el Nápoles, a la Roma con el Atalanta y a la Juventus con el Milan, después de que los tres encuentros hayan reunido una serie de cifras que hacen que la jornada sea diferente estadísticamente.

  • Una oportunidad valiosa: el Inter busca una cifra sin precedentes

    El Inter tiene la oportunidad de escribir una nueva página en la historia de sus enfrentamientos con el Nápoles, después de haber marcado en los últimos 16 partidos consecutivos entre ambos equipos en la Serie A.

    Según los datos de la red Opta, "ningún equipo ha marcado nunca en 17 enfrentamientos consecutivos ante el Nápoles", lo que significa que un solo gol del Inter le otorgaría este registro histórico en solitario.

    El Inter busca además lograr la victoria en sus primeros 3 partidos de la temporada por primera vez desde la campaña 2023-2024, tras haber conseguido el pleno de puntos en las dos primeras jornadas.

    Hakan Çalhanoğlu destaca entre las cifras individuales más relevantes, después de haber marcado en los dos primeros partidos, y puede convertirse en el primer centrocampista en la historia del Inter en anotar en los primeros 3 partidos de una misma temporada.

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    El Nápoles, por su parte, llega a la cumbre con una racha de 5 partidos consecutivos sin perder ante el Inter, con un balance de una victoria y 4 empates, mientras que no había alcanzado 6 partidos consecutivos sin derrota frente a él desde una racha que se extendió entre 2013 y 2015.

    El Inter cuenta con una ventaja histórica en el número de victorias sobre el Nápoles, tras haber logrado 70 triunfos por 48 derrotas y 42 empates, además de haber marcado 229 goles en los enfrentamientos, y solo lo supera la Juventus.

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  • Oportunidad histórica para la Roma: el Atalanta tiene su propia cuenta pendiente

    La Roma acaparó todas las miradas con fuerza tras abrir la temporada con dos victorias consecutivas por 4-0, convirtiéndose en uno de los únicos tres equipos en la historia de la Serie A que han marcado al menos 8 goles sin encajar ninguno en las dos primeras jornadas.

    Lo más llamativo es que el último equipo en alcanzar 9 goles o más sin encajar ninguno en sus primeros 3 partidos fue la Juventus en la temporada 1983-1984, lo que coloca a la Roma ante una oportunidad histórica si mantiene su inicio perfecto.

    Sin embargo, el Atalanta representa una prueba difícil y una auténtica bestia negra, ya que ha evitado la derrota ante la Roma en los últimos 8 enfrentamientos de liga, logrando 6 victorias y 2 empates, la racha más larga en la historia de este duelo.

    Además, la Roma solo ha ganado una vez en los últimos 12 partidos en su estadio ante el Atalanta, frente a 6 empates y 5 derrotas.

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    Por otro lado, el Atalanta puede lograr la victoria en sus primeros 3 partidos de la temporada por primera vez desde la campaña 2020-2021. Donyell Malen también destaca con un dato llamativo, tras marcar 19 goles en sus primeros 20 partidos en la Serie A, y en este arranque solo le superan históricamente Gunnar Nordahl y José Altafini, que alcanzaron los 20 goles en sus primeros 20 partidos.

    En cuanto a Lazar Samardzic, ha marcado en cada una de sus últimas seis temporadas en la Serie A, y si da una asistencia ante la Roma, se convertirá en el jugador más joven desde la temporada 2004-2005 en combinar gol y asistencia en 6 temporadas diferentes.

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  • El fantasma del tercer empate sin goles

    El duelo entre la Juventus y el Milan se presenta diferente al resto de las cumbres de la jornada, después de que 4 de los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos terminaran con empate 0-0, incluidos los dos últimos partidos. Nunca antes esta cumbre había terminado con tres empates negativos consecutivos, y tampoco los enfrentamientos entre ellos habían registrado una racha más larga de empates desde los 4 empates consecutivos entre 1973 y 1974.

    La Juventus posee además una llamativa racha defensiva, tras haber mantenido su portería a cero en los últimos 6 partidos consecutivos ante el Milan, la racha más larga del Milan sin marcar frente a un mismo rival según los registros históricos de la competición.

    La Juventus, que ganó sus dos primeros partidos 1-0 y 2-0, puede mantener su portería a cero en los primeros 3 partidos de la temporada por segunda vez únicamente en las últimas 10 temporadas.

    Por su parte, el Milan tiene la oportunidad de conseguir su tercera victoria consecutiva en el arranque de la temporada por cuarta vez en las últimas 7 temporadas.

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    Nico González llega con un registro positivo ante el Milan, tras haber contribuido en 3 goles durante sus últimos 4 partidos como local frente a los rossoneri, con un gol y dos asistencias.

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  • Comienzo histórico para la Lazio: Dovbyk persigue a Osimhen

    La Lazio ha conseguido ganar sus dos primeros partidos de la temporada por dos goles a cero, sin encajar ningún tanto, en un inicio inédito de esta forma en la historia del club.

    El equipo busca ganar sus tres primeros partidos de la temporada por tercera vez únicamente, después de haberlo logrado anteriormente en las temporadas 1974-1975 y 2012-2013.

    Se enfrenta al Udinese, que no ha perdido ante la Lazio en 8 de sus últimos 10 enfrentamientos, aunque la Lazio cuenta con un registro más sólido en el estadio del Udinese, ya que no ha perdido en 12 de sus últimas 13 visitas, con 8 victorias y 4 empates.

    En el partido entre el Genoa y el Como, Tsous Doufikas, jugador del Como, tendrá la oportunidad de igualar el registro de Victor Osimhen, exestrella del Nápoles y actualmente del Galatasaray, después de haber marcado en 5 partidos consecutivos fuera de su estadio en la Serie A, y necesita marcar en el sexto para igualar la racha de Osimhen en 2023.

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