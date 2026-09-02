La Roma acaparó todas las miradas con fuerza tras abrir la temporada con dos victorias consecutivas por 4-0, convirtiéndose en uno de los únicos tres equipos en la historia de la Serie A que han marcado al menos 8 goles sin encajar ninguno en las dos primeras jornadas.
Lo más llamativo es que el último equipo en alcanzar 9 goles o más sin encajar ninguno en sus primeros 3 partidos fue la Juventus en la temporada 1983-1984, lo que coloca a la Roma ante una oportunidad histórica si mantiene su inicio perfecto.
Sin embargo, el Atalanta representa una prueba difícil y una auténtica bestia negra, ya que ha evitado la derrota ante la Roma en los últimos 8 enfrentamientos de liga, logrando 6 victorias y 2 empates, la racha más larga en la historia de este duelo.
Además, la Roma solo ha ganado una vez en los últimos 12 partidos en su estadio ante el Atalanta, frente a 6 empates y 5 derrotas.
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Por otro lado, el Atalanta puede lograr la victoria en sus primeros 3 partidos de la temporada por primera vez desde la campaña 2020-2021. Donyell Malen también destaca con un dato llamativo, tras marcar 19 goles en sus primeros 20 partidos en la Serie A, y en este arranque solo le superan históricamente Gunnar Nordahl y José Altafini, que alcanzaron los 20 goles en sus primeros 20 partidos.
En cuanto a Lazar Samardzic, ha marcado en cada una de sus últimas seis temporadas en la Serie A, y si da una asistencia ante la Roma, se convertirá en el jugador más joven desde la temporada 2004-2005 en combinar gol y asistencia en 6 temporadas diferentes.
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