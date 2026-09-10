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Udinese Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

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Estadísticas del Calcio: el Inter se prepara para arrollar al Udinese y un hito histórico espera a Amorim con el Milan

FEATURES
Sassuolo vs Juventus
Sassuolo
Juventus
Serie A
SSC Nápoles vs Bologna
SSC Nápoles
Bologna
Lazio vs AC Milán
Lazio
AC Milán
Inter Milán vs Udinese
Inter Milán
Udinese
Venezia vs Fiorentina
Venezia
Fiorentina
R. Amorim
Italia

Las competiciones de la cuarta jornada de la Serie A, transmitida por stc tv, arrancan la noche del viernes con la disputa del partido entre el Venezia y su invitado, la Fiorentina.

Los aficionados del Calcio tendrán una cita con el esperado duelo cumbre entre el Milan y su anfitrión, la Lazio, pasado mañana sábado, mientras que la Juventus visitará al Sassuolo el domingo, y el Napoli recibirá a su rival, el Bologna.

Las competiciones de la jornada se cierran con el enfrentamiento entre el Inter de Milán, vigente campeón, y su invitado, el Udinese, el próximo lunes.

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Según la red de estadísticas "Opta", el Inter de Milán ha ganado 18 de sus últimos 23 partidos ante el Udinese en la Serie A, frente a dos empates y tres derrotas. 

Ningún equipo ha logrado más victorias sobre el Udinese en la competición durante el mismo periodo, desde principios de 2015, salvo la Roma con un balance de 19 victorias.

Al mismo tiempo, el Udinese ganó su último partido a domicilio ante el Inter en la Serie A, después de haber perdido sus siete encuentros anteriores fuera de casa ante él de forma consecutiva. 

El Inter de Milán ganó sus tres primeros partidos en la Serie A esta temporada, y puede lograr cuatro victorias en sus primeros cuatro encuentros en el Calcio por novena vez en su historia, y por sexta vez en el siglo actual, tras las temporadas 2002-2003, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 y 2023-2024.

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  • Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Sassuolo, la víctima favorita de la Juventus

    Sobre el duelo entre el Nápoles y el Bolonia, "Opta" señaló que el Bolonia ganó sus últimos dos partidos frente al Nápoles en la Serie A, después de haber logrado una sola victoria en sus 11 enfrentamientos anteriores, por 4 empates y 6 derrotas.

    El Nápoles ganó 9 de sus últimos 12 partidos como local ante el Bolonia en la Serie A, por 3 derrotas.

    El Nápoles no logró marcar en 3 de sus últimos 6 partidos frente al Bolonia en la Serie A, después de haber marcado en 20 partidos consecutivos ante él, una racha durante la cual el conjunto partenopeo consiguió 55 goles, a un promedio de 2,75 goles por partido.

    El Bolonia es uno de los 6 clubes que no han logrado ninguna victoria en la Serie A esta temporada, tras haber empatado una vez y perdido dos partidos, además de haber marcado solo dos goles en la temporada actual.

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    Rasmus Højlund, jugador del Nápoles, marcó en 4 de sus últimas 5 participaciones en la Serie A, incluidos sus dos últimos partidos frente al Como y al Inter, y podría marcar en al menos 3 partidos consecutivos de liga por tercera vez en su carrera a lo largo de las cinco grandes ligas europeas, después de haberlo logrado anteriormente con el Atalanta en enero de 2023, cuando marcó en 3 partidos consecutivos, y con el Manchester United entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, cuando marcó en 6 partidos consecutivos.

    Sobre el duelo entre el Sassuolo y la Juventus, ambos equipos empataron 1-1 en su último enfrentamiento en la Serie A en marzo, después de que sus nueve enfrentamientos anteriores hubieran terminado sin empates, ya que la Juventus ganó 6 de ellos y el Sassuolo 3.

    El Sassuolo ganó dos de sus últimos 3 partidos como local frente a la Juventus en la Serie A, por una derrota, después de haber logrado una sola victoria en sus primeros 9 partidos como anfitrión de la Juventus, por dos empates y 6 derrotas.

    Opta señaló: "La Juventus ha ganado más partidos frente al Sassuolo que cualquier otro equipo en la Serie A, con 16 victorias, y también le ha marcado más goles que cualquier otro rival, con 56 goles".

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  • AC Milan v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    Los números del esperado duelo entre el Milan y la Lazio

    Respecto a la esperada cumbre entre la Lazio y el Milan, la Lazio ha ganado dos de sus últimos tres enfrentamientos ante el Milan en la Serie A, por una sola derrota, el mismo número de victorias que había cosechado en sus diez enfrentamientos anteriores, en los que registró un empate y siete derrotas. 

    Además, la Lazio no ha logrado ganar dos partidos consecutivos en la Serie A ante el Milan desde 2012.

    La Lazio ha perdido 73 partidos de un total de 166 enfrentamientos ante el Milan en la Serie A, por 33 victorias y 60 empates.

    Desde 2012, la Lazio ha ganado siete de los quince partidos disputados como local ante el Milan en la Serie A, por 4 empates y 4 derrotas.

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    El Milan ha perdido al menos un partido de sus primeros 4 encuentros en la Serie A en cada una de las tres temporadas anteriores, entre 2023-2024 y 2025-2026, después de haber mantenido su registro invicto en sus cuatro primeros partidos durante las tres temporadas precedentes, entre 2020-2021 y 2022-2023.

    Rúben Amorim puede convertirse en el primer entrenador del Milan que gana tres de sus primeros 4 partidos en la Serie A desde Fatih Terim en 2001. 

    En términos generales, Amorim puede convertirse en el duodécimo entrenador en la historia del club que consigue al menos 3 victorias en sus primeros 4 partidos en la Serie A.

    Sobre el enfrentamiento entre el Venezia y la Fiorentina, "Opta" señaló que el Venezia ha logrado 11 victorias ante la Fiorentina en 28 partidos de la Serie A, por 3 empates y 14 derrotas, un número de victorias que supera en al menos cuatro a las que ha cosechado ante cualquier otro equipo en la competición. 

    Asimismo, el Venezia ha ganado 5 de sus últimos 9 partidos ante la Fiorentina en la Serie A, por un empate y 3 derrotas.

    Además, la racha actual del Venezia de 5 victorias consecutivas como local ante la Fiorentina es la más larga de su historia en su estadio ante un mismo rival en la Serie A.

    La Fiorentina ha perdido sus tres partidos inaugurales en la Serie A esta temporada, un inicio negativo que solo se había producido una vez antes en la historia del club, durante la temporada 1935-1936, cuando empató su cuarto partido en la Serie A.

    Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid que juega cedido en la Fiorentina, ha realizado 10 disparos sin marcar ningún gol durante las tres primeras jornadas de la temporada 2026-2027 en la Serie A.

    Entre los jugadores que aún no han marcado, Mastantuono ocupa el tercer lugar, empatado en número de intentos con Mattia Zaccagni y Douglas Luiz, y solo lo superan Paulo Dybala con 13 disparos y Armand Laurienté con 16 disparos.

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