Las competiciones de la cuarta jornada de la Serie A, transmitida por stc tv, arrancan la noche del viernes con la disputa del partido entre el Venezia y su invitado, la Fiorentina.

Los aficionados del Calcio tendrán una cita con el esperado duelo cumbre entre el Milan y su anfitrión, la Lazio, pasado mañana sábado, mientras que la Juventus visitará al Sassuolo el domingo, y el Napoli recibirá a su rival, el Bologna.

Las competiciones de la jornada se cierran con el enfrentamiento entre el Inter de Milán, vigente campeón, y su invitado, el Udinese, el próximo lunes.

Según la red de estadísticas "Opta", el Inter de Milán ha ganado 18 de sus últimos 23 partidos ante el Udinese en la Serie A, frente a dos empates y tres derrotas.

Ningún equipo ha logrado más victorias sobre el Udinese en la competición durante el mismo periodo, desde principios de 2015, salvo la Roma con un balance de 19 victorias.

Al mismo tiempo, el Udinese ganó su último partido a domicilio ante el Inter en la Serie A, después de haber perdido sus siete encuentros anteriores fuera de casa ante él de forma consecutiva.

El Inter de Milán ganó sus tres primeros partidos en la Serie A esta temporada, y puede lograr cuatro victorias en sus primeros cuatro encuentros en el Calcio por novena vez en su historia, y por sexta vez en el siglo actual, tras las temporadas 2002-2003, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 y 2023-2024.

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