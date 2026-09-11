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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Estadística negra: Diomande registra los peores números entre los 10 fichajes más caros

FEATURES
Primera División
Real Madrid
Y. Diomande
K. Mbappe
Neymar
Enzo Fernández
J. Felix
España

Diomandé, el que más ha ocupado el banquillo entre los fichajes más caros

La estrella marfileña Yan Diomandé vive al margen de los partidos del Real Madrid; siempre en la lista de convocados y siempre participando, pero hasta ahora no ha comenzado ningún encuentro como titular.

El diario Sport señaló, en un informe, que Diomandé ha disputado 5 partidos con un total de apenas 94 minutos, cifras que convierten al fichaje más caro en la historia del conjunto blanco en una excepción entre los 10 mayores fichajes en la historia del fútbol mundial.

El Real Madrid pagó al Leipzig 125 millones de euros, con el acuerdo de otros 15 millones de euros en concepto de incentivos y variables. 

Con el valor fijo del fichaje, Diomandé ocupa el octavo puesto en la lista de los fichajes más caros de la historia, empatado con Bradley Barcola, y en caso de cumplirse todos los objetivos acordados, el valor de la operación alcanzaría los 140 millones de euros, una cifra que lo situaría, al compararla con los precios garantizados del resto de fichajes, en el quinto puesto, por detrás de Alexander Isak.

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    5 partidos y 5 apariciones como suplente

    El valor del fichaje situó a Diomandé entre los gigantes del mercado de traspasos, pero sus participaciones lo colocaron justo en el extremo opuesto.

    El jugador marfileño disputó 26 minutos ante el Espanyol, 6 minutos ante la Real Sociedad, 25 minutos ante el Málaga, 26 minutos ante el Real Betis en el estadio Benito Villamarín y 11 minutos ante el Inter de Milán, con un total de 5 apariciones desde el banquillo, sin ningún partido como titular y sin marcar ningún gol ni dar ninguna asistencia decisiva.

    Neymar encabeza la lista de los más caros, después de que el Paris Saint-Germain pagara 222 millones de euros al Barcelona por su fichaje, y en segundo lugar figura Kylian Mbappé, que le costó al club francés 180 millones de euros del mismo club.

    Después llega el traspaso de Enzo del Chelsea al Manchester City por 145,8 millones de euros, luego Alexander Isak del Newcastle al Liverpool por 144,5 millones de euros, Morgan Rogers del Aston Villa al Chelsea por 137,3 millones de euros, Elliot Anderson del Nottingham al Manchester City por 135,5 millones de euros y João Félix del Benfica al Atlético de Madrid por 126 millones de euros.

    Diomandé y Barcola comparten el octavo puesto con un valor de 125 millones de euros, mientras que Enzo Fernández, en su anterior traspaso del Benfica al Chelsea por 121 millones de euros, cierra la lista de los 10 fichajes más caros.

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    Diomandé aún no ha sido titular con el Real Madrid

    En el informe elaborado por la agencia EFE, cabe señalar que la comparación se basa en los primeros 5 partidos disputados por cada equipo tras completarse el fichaje en cuestión, y no en las primeras 5 participaciones de los jugadores; en los traspasos antiguos, los clubes abrían rápidamente las puertas del once titular a los nuevos jugadores.

    Neymar no pudo participar por motivos administrativos en el primer partido del Paris Saint-Germain, tras pagarse la cantidad de 222 millones de euros, pero fue titular en los cuatro partidos siguientes y los completó todos, con un total de 360 minutos. En cuanto a Mbappé, disputó los cinco partidos como titular y jugó 433 minutos.

    João Félix también apareció como titular en los cinco primeros partidos del Atlético de Madrid y disputó 387 minutos, a pesar de que el técnico Diego Simeone lo sustituyó en varios encuentros.

    Enzo disputó 450 minutos en los primeros 5 partidos del Chelsea tras su llegada. En cuanto a Isak, el Liverpool lo trató con mayor cautela debido a que llegó sin haber realizado un periodo de preparación, ya que se perdió el primer partido, pero participó en los cuatro siguientes, siendo titular en tres de ellos, y disputó 218 minutos.

    En cuanto a los otros cuatro fichajes, son tan recientes que sus clubes aún no han disputado 5 partidos desde la llegada de sus protagonistas, pero todos estos jugadores fueron titulares en al menos un partido.

    Enzo Fernández fue titular en los dos primeros partidos con el Manchester City, mientras que Rogers fue titular en dos de los tres partidos que disputó el Chelsea, y entró como suplente en el otro. Asimismo, Anderson apareció como titular con el Manchester City, mientras que Barcola fue titular en su partido ante el Atlético de Madrid, después de haber participado como suplente y disputado 31 minutos ante el Ipswich.

    Por lo tanto, Diomandé se ha convertido en el único jugador entre los protagonistas de los 10 fichajes más caros de la historia del fútbol que no ha sido titular en ninguno de los primeros 5 partidos de su equipo, además de ser el que cuenta con el mayor número de participaciones como suplente, con cinco veces.

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