Al convertirse en apenas el sexto jugador que alcanza los 50 goles en todas las competiciones a las órdenes de su compatriota, también puso fin a la sequía goleadora del delantero, que se remontaba al partido de Champions League contra el Arsenal del 29 de abril.

Las esperanzas de los visitantes de buscar el gol de la victoria se desvanecieron en el minuto 64, cuando Morten Hjulmand fue expulsado por una entrada temeraria sobre el destacado centrocampista Angelo Stiller. Ya en los últimos minutos, el defensa del Stuttgart Jeff Chabot remató de cabeza fuera un córner lanzado por Maximilian Mittelstadt.

Al hablar del gol del empate de su delantero y de la tarjeta roja que obligó a su equipo a defenderse durante los últimos 26 minutos, Simeone declaró a Movistar: «Estaba seguro de que el gol iba a llegar. Conseguimos el 1-1 y no pudimos mantener el partido donde queríamos por la expulsión, que nos afectó.

»La expulsión fue justa. Siempre les digo a los chicos: cada vez que te despegas del suelo, estás cerca de ver una tarjeta roja».