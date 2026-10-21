Jan Huebner
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«Estaba seguro de que llegaría el gol»: Diego Simeone elogia la resiliencia de Julian Alvarez después de que el Atlético de Madrid sumara un punto en la Champions League en Alemania
Un delantero argentino pone fin a su sequía goleadora
Simeone insistió en que nunca dudó de que Alvarez recuperaría su olfato goleador después de que el delantero rescatara un trabajado empate para los rojiblancos ante sus anfitriones de la Bundesliga. Tras ganar sus dos primeros partidos europeos, el equipo alemán se adelantó con un disparo raso de Jamie Leweling en el minuto 36. Sin embargo, el argentino empató 80 segundos después de la reanudación al rematar un centro del suplente Ademola Lookman y marcar su 50.º gol con el club.
- HMB-Media
Una expulsión temeraria frena el impulso de la segunda parte
Al convertirse en apenas el sexto jugador que alcanza los 50 goles en todas las competiciones a las órdenes de su compatriota, también puso fin a la sequía goleadora del delantero, que se remontaba al partido de Champions League contra el Arsenal del 29 de abril.
Las esperanzas de los visitantes de buscar el gol de la victoria se desvanecieron en el minuto 64, cuando Morten Hjulmand fue expulsado por una entrada temeraria sobre el destacado centrocampista Angelo Stiller. Ya en los últimos minutos, el defensa del Stuttgart Jeff Chabot remató de cabeza fuera un córner lanzado por Maximilian Mittelstadt.
Al hablar del gol del empate de su delantero y de la tarjeta roja que obligó a su equipo a defenderse durante los últimos 26 minutos, Simeone declaró a Movistar: «Estaba seguro de que el gol iba a llegar. Conseguimos el 1-1 y no pudimos mantener el partido donde queríamos por la expulsión, que nos afectó.
»La expulsión fue justa. Siempre les digo a los chicos: cada vez que te despegas del suelo, estás cerca de ver una tarjeta roja».
El culebrón del verano precedió a la sequía goleadora
Antes de estrenarse como goleador esta temporada, Alvarez había enfadado a parte de la afición del club durante el verano al intentar forzar su traspaso al Barcelona, rival de LaLiga, pero la directiva bloqueó su salida.
Aunque marcó 10 goles en el camino hacia las semifinales de la Champions League la temporada pasada, su única contribución en Europa esta campaña antes del martes había sido una asistencia en la derrota ante el Liverpool en la jornada inaugural, el 9 de septiembre.
El lateral Alejandro Grimaldo confió en que el delantero dé un paso adelante tras sus incansables actuaciones recientes y añadió: «Ha generado muchas ocasiones en los últimos partidos. Es nuestro mejor jugador. Necesitaba ese gol y esperamos que sea el primero de muchos para él este año».
- Jan Huebner
El poderoso Bayern de Múnich espera en noviembre
El empate logrado en Alemania deja al Atlético en el 15.º puesto de la clasificación de la fase de liga, con cuatro puntos, tras perder en Anfield y vencer al Manchester United la semana pasada. Los hombres de Simeone volverán ahora a centrarse en La Liga, con la esperanza de que su referente siga marcando tras reencontrarse con el gol. Les espera una exigente prueba europea cuando se enfrenten al Bayern de Múnich el 3 de noviembre.
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