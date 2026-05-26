Según el Inter Miami, el diagnóstico preliminar indica una sobrecarga en los músculos del muslo izquierdo. La fecha de regreso del jugador de 38 años dependerá de su evolución clínica y funcional.
Traducido por
«Estaba realmente agotado»: Argentina respira aliviada a pocos días del Mundial, con un Lionel Messi mermado
El periódico argentino «La Nación» y otros medios indicaron que el ocho veces ganador del Balón de Oro necesitaría unos diez días de recuperación.
En el último partido antes del parón del Mundial de la MLS, Messi pidió su cambio en el minuto 73 del encuentro entre el Inter de Miami y el Philadelphia Union (6-4). Al salir, se agarró el muslo izquierdo.
Tras un susto momentáneo: se descarta cualquier problema para Messi
«Estaba realmente agotado. El terreno estaba muy blando y, para no arriesgar, decidimos no hacerlo», explicó el entrenador argentino del Miami, Guillermo Hoyos, sobre el cambio.
El campeón debutará el 16 de junio en Kansas City ante Argelia en el Grupo J. Argentina aún no ha anunciado su lista para el Mundial, y Messi, próximo a cumplir 39 años, tampoco ha confirmado su participación en lo que sería su sexta fase final.