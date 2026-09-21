El Real Madrid cayó por 2-1 ante su rival ciudadano, el Atlético, en un duelo caliente que ha desatado la indignación del canal oficial de televisión del club. El partido quedó marcado por un momento decisivo, cuando Dean Huijsen vio la tarjeta roja después de provocar un penalti por una falta sobre Giuliano Simeone.

Sin embargo, el enfado que emana del club se debe en gran parte a lo sucedido en la primera parte. La cadena insiste en que el Atlético debería haberse quedado sin Cristian Romero y Lee Kang-in mucho antes de la costosa intervención de Huijsen.

Estas injusticias percibidas se convirtieron en el foco de la cobertura posterior al partido en Real Madrid TV. El canal utilizó su plataforma para cuestionar abiertamente el nivel general del arbitraje dirigido al club esta temporada.



