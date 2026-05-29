«¡Estaba llorando!» - Cómo las leyendas del Manchester United Gary Neville y Roy Keane convirtieron a Cristiano Ronaldo, el mejor jugador portugués de la historia, en un «robot» del fútbol

Dado que no hay indicios de que Ronaldo vaya a colgar las botas que han hecho historia en un futuro próximo, Djemba-Djemba habló sobre la longevidad de uno de los mejores futbolistas de la historia: «Creo que puede jugar hasta los 44 o 45 años; Cristiano tiene la energía para ello.

«Es increíble. No sé cómo lo hace, pero es un robot. Creo que Cristiano puede llegar a los 44, pero le costaría jugar a ese nivel con la selección y su club. Aun así, llegar a los 44 es posible».

Djemba-Djemba reconoce que, aunque le costará compatibilizar selecciones y club, no descarta que dispute su séptimo Mundial.

Con el Mundial rumbo a Portugal, España y Marruecos en 2030, quien conoce bien al jugador añade: «Si Cristiano llega a los 44 y el torneo es en Portugal, sería la despedida perfecta».

Estoy seguro de que en Portugal todos apoyarían su inclusión en la convocatoria. Yo lo haría, solo para agradecerle todo lo que ha hecho por su país».