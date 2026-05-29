Getty/GOAL
Traducido por
«¡Estaba llorando!» - Cómo las leyendas del Manchester United Gary Neville y Roy Keane convirtieron a Cristiano Ronaldo, el mejor jugador portugués de la historia, en un «robot» del fútbol
A sus 41 años, Ronaldo sigue batiendo récords y en plena forma.
En 2003, el Manchester United fichó a un joven talento del Sporting. Pocas veces se preveía que Ronaldo se convertiría en un fenómeno mundial.
A sus 41 años, CR7 sigue en forma con el Al-Nassr de Arabia Saudí, donde ha sumado otro título nacional a los conquistados con United, Real Madrid y Juventus, y sigue batiendo récords.
Ahora, de cara al Mundial 2026, busca alcanzar los 1.000 goles oficiales en una trayectoria que ya le ha dado cinco Balones de Oro y varias Champions. Lo ha logrado adaptándose rápido a los golpes y siempre mirando hacia la cima.
- Getty
Cómo Neville y Keane le dieron una paliza a Ronaldo en el Manchester United
Al recordar cómo empezó ese proceso, su excompañero en Old Trafford, Djemba-Djemba —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Betinia NJ—, afirmó: «Me alegro mucho por él. Siempre quiere ser el primero, ganar el partido, ganar el entrenamiento.
«En los entrenamientos le entraban fuerte, Gary Neville, Roy Keane y otros, pero él lloraba, se levantaba y seguía. Por eso me alegro por él, se lo merecía».
¿Podría Ronaldo jugar su séptimo Mundial en 2030?
Dado que no hay indicios de que Ronaldo vaya a colgar las botas que han hecho historia en un futuro próximo, Djemba-Djemba habló sobre la longevidad de uno de los mejores futbolistas de la historia: «Creo que puede jugar hasta los 44 o 45 años; Cristiano tiene la energía para ello.
«Es increíble. No sé cómo lo hace, pero es un robot. Creo que Cristiano puede llegar a los 44, pero le costaría jugar a ese nivel con la selección y su club. Aun así, llegar a los 44 es posible».
Djemba-Djemba reconoce que, aunque le costará compatibilizar selecciones y club, no descarta que dispute su séptimo Mundial.
Con el Mundial rumbo a Portugal, España y Marruecos en 2030, quien conoce bien al jugador añade: «Si Cristiano llega a los 44 y el torneo es en Portugal, sería la despedida perfecta».
Estoy seguro de que en Portugal todos apoyarían su inclusión en la convocatoria. Yo lo haría, solo para agradecerle todo lo que ha hecho por su país».
- Getty
Fecha de retirada: ¿Cuánto tiempo más seguirá jugando Ronaldo?
Ronaldo ya lleva 226 y 143 goles con Portugal, cifras que podrían aumentar en el próximo gran torneo en Norteamérica.
Queda por ver cuánto fútbol le queda a CR7 tras intentar de nuevo la gloria mundialista, pero ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos, cuando Neville, Keane y compañía le daban una paliza en Carrington.