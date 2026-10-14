«¡Estaba en la grada!»: Iago Aspas lanza una advertencia a la Juventus antes de una emotiva noche europea

La Juventus se enfrenta al Celta de Vigo en Balaídos en la segunda jornada de la Europa League de la UEFA y regresa al escenario de una de sus eliminaciones europeas más recordadas. Los dos clubes se enfrentaron por última vez en los octavos de final de la Copa de la UEFA 1999/2000, cuando el Celta remontó la derrota por 1-0 de la ida al golear 4-0 a la Juventus en España.

El conjunto italiano llega al encuentro del jueves en un estado de forma muy superior al del Celta tras golear 5-0 al NEC Nijmegen en su debut.

El veterano del Celta Iago Aspas reconoció que la llegada de la Juventus trae recuerdos especiales a Vigo.