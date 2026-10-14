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«¡Estaba en la grada!»: Iago Aspas lanza una advertencia a la Juventus antes de una emotiva noche europea
La Juventus vuelve al escenario de un histórico revés europeo
La Juventus se enfrenta al Celta de Vigo en Balaídos en la segunda jornada de la Europa League de la UEFA y regresa al escenario de una de sus eliminaciones europeas más recordadas. Los dos clubes se enfrentaron por última vez en los octavos de final de la Copa de la UEFA 1999/2000, cuando el Celta remontó la derrota por 1-0 de la ida al golear 4-0 a la Juventus en España.
El conjunto italiano llega al encuentro del jueves en un estado de forma muy superior al del Celta tras golear 5-0 al NEC Nijmegen en su debut.
El veterano del Celta Iago Aspas reconoció que la llegada de la Juventus trae recuerdos especiales a Vigo.
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Aspas recuerda haber visto al Celta arrollar a la Juventus en 2000
En declaraciones a los periodistas antes del partido, Aspas reveló que de niño presenció desde las gradas de Balaídos la célebre victoria del Celta ante la Juventus. «Es un gran partido, muy especial, pero no deja de ser uno de los ocho de la fase de liga», señaló Aspas.
«Aquel día estaba en las gradas de Balaídos y estar ahora sobre el terreno de juego lo hace aún más especial».
«Tenemos que empezar a sumar de tres en tres y dar motivos de alegría a la afición».
A la Juventus le espera un contraste en el dominio de la posesión
La Juventus tendrá que hacer frente a un planteamiento táctico con el que el Celta completó el 92 % de sus pases en la primera jornada, el porcentaje de acierto más alto de la competición. Marcos Alonso, exdefensa de la Fiorentina, también juega en el Celta, aunque nunca ha ganado a la Juventus en sus cinco enfrentamientos anteriores.
La Juventus confía en su control del centro del campo y en la eficacia de Randal Kolo Muani de cara a portería para superar al equipo local.
La Juventus busca encadenar dos victorias en la Europa League por primera vez esta temporada.
- AgenciaLOF
Puntos cruciales en juego en la lucha en la fase de liga
Aunque el Celta llega al partido tras tres derrotas consecutivas en Europa, su racha de nueve primeros partidos como local de campañas europeas sin perder supone una prueba para la Juventus.
Un resultado positivo en España mantendría a la Juventus bien encaminada hacia la clasificación directa para la fase eliminatoria.
El partido comenzará el jueves por la noche en Balaídos.
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