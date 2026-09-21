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«Estaba emocionalmente alterado»: Granit Xhaka admite haber falsificado un certificado de vacunación contra la Covid mientras el capitán del Sunderland se retira de la convocatoria de Suiza
Procedimientos legales y retirada de la convocatoria
Xhaka se ha sincerado sobre una controvertida decisión de su pasado, al describir la obtención de un certificado falso de vacunación contra la covid-19 como un grave error de juicio. El jugador de 33 años, que está a punto de cumplir 34, recurrió a las redes sociales para abordar directamente la situación después de que surgieran informaciones sobre una investigación en su Suiza natal.
En un comunicado detallado compartido en su cuenta de Instagram, Xhaka explicó su estado mental durante la temporada 2022, un periodo en el que todavía era una figura clave en el centro del campo del Arsenal. «En los últimos días se ha informado mucho sobre un asunto de mi pasado. Me gustaría abordarlo personalmente», escribió el centrocampista.
«En aquel momento, personalmente me sentía muy inseguro y tenía serias dudas sobre la vacunación contra la covid-19. Sentía una profunda desconfianza hacia la vacuna y me atormentaban el miedo y la incertidumbre. En este turbulento estado emocional, obtuve un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis dudas a través de los cauces adecuados. Hoy veo claramente que no fue la forma correcta de actuar. Fue un error. Lo siento. Asumo la responsabilidad por esta decisión, estoy comprometido con la investigación del asunto y estoy cooperando con las autoridades competentes».
Según la Federación Suiza de Fútbol, la decisión de que se retirara de la convocatoria de Suiza fue mutua, ya que el jugador y la federación acordaron que debía apartarse para centrarse en el proceso legal.
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Se avecinan procedimientos judiciales en Suiza
La admisión del exjugador del Arsenal llega mientras las autoridades de Lucerna intensifican su investigación sobre un médico local sospechoso de haber expedido numerosos documentos fraudulentos. Según se informa, el nombre de Xhaka surgió durante una investigación más amplia sobre el comercio ilegal de estos certificados, que está en marcha desde 2023.
Mientras el médico implicado ha negado cualquier irregularidad, Xhaka tiene ahora previsto comparecer para ser interrogado por la fiscalía de Lucerna la próxima semana. La investigación busca determinar si las acciones del futbolista constituyen una infracción punible según la legislación suiza sobre falsificación documental y obtención fraudulenta de certificaciones.
Xhaka podría enfrentarse a multas o a una condena suspendida
Las posibles consecuencias legales para el centrocampista son significativas, aunque los expertos sugieren que es poco probable que se enfrente a las penas más severas. Según la legislación suiza, no puede descartarse una pena de prisión suspendida para quienes sean declarados culpables de una falsificación de este tipo, y las elevadas multas económicas también son una consecuencia habitual.
Un representante de la Fiscalía Cantonal de Lucerna confirmó el alcance de la investigación y declaró: "El objetivo es aclarar si ha habido una conducta relevante desde el punto de vista penal en relación con la posible obtención fraudulenta de una certificación falsa y/o falsificación de documentos".
Aunque en el código penal existe una pena máxima de cinco años, se considera ampliamente que una pena de prisión para un delincuente primario en este contexto sigue siendo muy improbable.
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Impacto en el Sunderland y en los compromisos internacionales
El momento del escándalo es especialmente complicado para Xhaka, que sigue siendo una pieza vital en la selección de Suiza y suma 152 internacionalidades. Su baja implica que no participará en los próximos partidos de la UEFA Nations League contra Macedonia del Norte, Escocia y Eslovenia. La selección suiza tendrá que afrontar esos encuentros sin su líder más experimentado mientras se prepara para la vista de octubre.
El Sunderland, club en el que Xhaka juega desde 2025 tras una exitosa etapa en el Bayer Leverkusen, ha declinado por ahora hacer un comentario formal sobre la situación. El Sunderland ha señalado que el incidente se produjo cuando el jugador estaba en el Arsenal, alejando a la cúpula del Stadium of Light de la polémica.
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