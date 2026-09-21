«Estaba emocionalmente alterado»: Granit Xhaka admite haber falsificado un certificado de vacunación contra la Covid mientras el capitán del Sunderland se retira de la convocatoria de Suiza

Xhaka se ha sincerado sobre una controvertida decisión de su pasado, al describir la obtención de un certificado falso de vacunación contra la covid-19 como un grave error de juicio. El jugador de 33 años, que está a punto de cumplir 34, recurrió a las redes sociales para abordar directamente la situación después de que surgieran informaciones sobre una investigación en su Suiza natal.

En un comunicado detallado compartido en su cuenta de Instagram, Xhaka explicó su estado mental durante la temporada 2022, un periodo en el que todavía era una figura clave en el centro del campo del Arsenal. «En los últimos días se ha informado mucho sobre un asunto de mi pasado. Me gustaría abordarlo personalmente», escribió el centrocampista.

«En aquel momento, personalmente me sentía muy inseguro y tenía serias dudas sobre la vacunación contra la covid-19. Sentía una profunda desconfianza hacia la vacuna y me atormentaban el miedo y la incertidumbre. En este turbulento estado emocional, obtuve un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis dudas a través de los cauces adecuados. Hoy veo claramente que no fue la forma correcta de actuar. Fue un error. Lo siento. Asumo la responsabilidad por esta decisión, estoy comprometido con la investigación del asunto y estoy cooperando con las autoridades competentes».

Según la Federación Suiza de Fútbol, la decisión de que se retirara de la convocatoria de Suiza fue mutua, ya que el jugador y la federación acordaron que debía apartarse para centrarse en el proceso legal.