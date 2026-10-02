En 2018, el mundo del fútbol quedó conmocionado cuando se conoció la noticia de que el venerado exentrenador había sido trasladado de urgencia al hospital. Ferguson necesitó una cirugía de emergencia inmediata para tratar una grave hemorragia cerebral. El procedimiento dejó al técnico, de 84 años, ante un durísimo proceso de rehabilitación, alterando de forma radical su vida diaria en las secuelas inmediatas.

A pesar de la gravedad de su estado, su determinación quedó patente. Menos de cuatro meses después de la operación, el escocés regresó con emoción a Old Trafford. Ocupó su lugar habitual en el palco para apoyar al club al que guio de forma memorable a 13 títulos de la máxima categoría y dos Champions League.



