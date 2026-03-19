«¡Estaba a la sombra!» - Wayne Rooney afirma sin rodeos que la estrella brasileña Neymar nunca fue de talla mundial

Neymar celebró su 34.º cumpleaños en febrero y ahora se acerca al final de una carrera repleta de títulos. El brasileño aún alberga el sueño de jugar un último Mundial con la Seleção. Sin embargo, el seleccionador Carlo Ancelotti no lo ha incluido en su última convocatoria, y el italiano ha explicado el motivo de su exclusión. Ancelotti declaró a los periodistas: «Neymar también puede estar en el Mundial. Si llega al próximo Mundial al 100 %, podrá estar en el Mundial. ¿Por qué no está ahora en esta lista? Porque no está al 100 %. Ahora mismo necesitamos jugadores al 100 %. Pero, como he dicho, para la lista definitiva, la conversación es diferente. Neymar tiene que seguir trabajando y jugando, demostrando sus cualidades en buenas condiciones físicas».

Neymar ha expresado su decepción por haber quedado fuera, diciendo: «Acaban de anunciar la convocatoria de la selección. No nos han convocado. Por supuesto, estoy triste, pero siempre apoyaré a la selección. Ahora se trata de seguir trabajando y estar listo si surge una oportunidad. Obviamente, es mi último Mundial. Estaba molesto. Pero mañana tengo que dejar de estar triste. Tengo que trabajar, entrenar y jugar para que surja la oportunidad de estar en el Mundial. Estoy preparado».