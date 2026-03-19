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«¡Estaba a la sombra!» - Wayne Rooney afirma sin rodeos que la estrella brasileña Neymar nunca fue de talla mundial
Los altibajos de Neymar
Neymar formó parte de uno de los tríos ofensivos más potentes que se han visto en el mundo durante su etapa en el Barcelona, donde jugó junto a Messi y Luis Suárez en la famosa delantera «MSN» del Camp Nou. El brasileño disfrutó de un gran éxito en Cataluña, donde ganó el triplete y consolidó su reputación como una de las mayores estrellas del fútbol. Posteriormente, Neymar fichó por el PSG, donde amplió su palmarés, antes de marcharse a Arabia Saudí para jugar en el Al-Hilal. La etapa del brasileño en la Liga Profesional Saudí estuvo plagada de lesiones, por lo que regresó a Brasil y fichó por el Santos, el club de su infancia.
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Rooney da su opinión sobre Neymar
A Rooney le han preguntado qué opina sobre Neymar y ha dado una opinión muy dura sobre el brasileño. En declaraciones a The Overlap, un programa presentado por Sky Bet, ha dicho: «Me gusta Neymar, pero nunca lo he considerado un jugador de la más alta categoría. Ya sabes, del nivel de Messi o Ronaldo. Jugaba bien en el Barcelona, pero Messi siempre le hacía sombra».
¿Se perderá Neymar el Mundial?
Neymar celebró su 34.º cumpleaños en febrero y ahora se acerca al final de una carrera repleta de títulos. El brasileño aún alberga el sueño de jugar un último Mundial con la Seleção. Sin embargo, el seleccionador Carlo Ancelotti no lo ha incluido en su última convocatoria, y el italiano ha explicado el motivo de su exclusión. Ancelotti declaró a los periodistas: «Neymar también puede estar en el Mundial. Si llega al próximo Mundial al 100 %, podrá estar en el Mundial. ¿Por qué no está ahora en esta lista? Porque no está al 100 %. Ahora mismo necesitamos jugadores al 100 %. Pero, como he dicho, para la lista definitiva, la conversación es diferente. Neymar tiene que seguir trabajando y jugando, demostrando sus cualidades en buenas condiciones físicas».
Neymar ha expresado su decepción por haber quedado fuera, diciendo: «Acaban de anunciar la convocatoria de la selección. No nos han convocado. Por supuesto, estoy triste, pero siempre apoyaré a la selección. Ahora se trata de seguir trabajando y estar listo si surge una oportunidad. Obviamente, es mi último Mundial. Estaba molesto. Pero mañana tengo que dejar de estar triste. Tengo que trabajar, entrenar y jugar para que surja la oportunidad de estar en el Mundial. Estoy preparado».
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¿Y ahora qué?
Las esperanzas de Neymar de formar parte de la selección brasileña para el Mundial parecen desvanecerse, ya que no jugará los amistosos de marzo contra Francia y Croacia. Ancelotti dará a conocer la convocatoria definitiva para el Mundial el 18 de mayo; la Seleção se enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C cuando el torneo dé comienzo este verano en Estados Unidos, México y Canadá.
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