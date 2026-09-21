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«¡Está volando!» - La estrella del PSG Vitinha elogia al Ferran Torres en estado de gracia tras su impacto decisivo en la victoria en Le Classique
El suplente desencadena el gol que rompió el derbi
Vitinha deshizo en elogios a la definición de Torres después de que el delantero cambiara el partido a los pocos instantes de entrar al campo. El atacante español rompió el empate en el minuto 66, elevándose para rematar de cabeza con firmeza un centro preciso de Desire Doue. Esas elogiosas palabras de su compañero subrayan la creciente importancia del jugador de 26 años, que atraviesa un gran momento de forma en la capital francesa.
- Le Pictorium
El centrocampista aplaude la eficacia goleadora
En declaraciones a los periodistas en el Velodrome al término del partido, Vitinha destacó la devastadora eficacia que permitió a Torres devolver el impulso a favor del PSG. El internacional portugués instó a sus compañeros a igualar ese nivel de contundencia en el último tercio para impulsar la reacción colectiva del equipo. Al referirse a la contribución inmediata del suplente en las entrevistas posteriores al encuentro, Vitinha dijo: "Espero que siga así, ¡está volando! Tenemos que hacer todo lo posible para alcanzar ese nivel de eficacia. Estamos muy felices de tenerle".
La española dedica el triunfo a domicilio
El remate de cabeza elevó la cuenta de Torres en la liga a cuatro goles en cinco apariciones, después de su hat-trick en la Champions League contra el Slovan Bratislava. Aunque Angel Gomes restableció rápidamente la igualdad para el Marsella, el remate a bocajarro de Marquinhos y la expulsión de Timothy Weah aseguraron que los tres puntos fueran para el vigente campeón.
Al reflexionar sobre su aportación decisiva y dedicar la victoria en el derbi, Torres dijo a PSG TV: «Estoy muy feliz. Solo quería ganar este partido para los aficionados, para nuestra afición, que no podía estar aquí. Esta victoria es para ellos. Solo recuerdo que Desire cogió el balón y yo hice el desmarque al espacio. Solo vi que el balón venía hacia mí y vi el balón entrar. Lo celebré con mis compañeros, y fue un momento realmente muy bueno».
- AFP
La lucha por el título se reanuda pronto
Lograr apenas su segunda victoria en liga elevó al equipo de Luis Enrique hasta la sexta plaza, a cinco puntos del líder, el Mónaco. Ahora la competición doméstica se detiene por el parón internacional antes de que el PSG regrese el 10 de octubre con un duelo de la sexta jornada ante el Le Mans. El excelente estado de forma de Torres aporta a los campeones un recurso ofensivo crucial mientras buscan mantener el impulso en un calendario cargado.
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