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«Esta temporada ha sido difícil»: Mason Greenwood habla de su futuro tras ser incluido en el Equipo del Año de la Ligue 1
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De nuevo máximo goleador del Marsella
El Marsella ha tenido una temporada complicada, y el nombramiento del nuevo entrenador, Habib Beye, en febrero no ha mejorado su situación en la liga. Aun así, Greenwood ha vuelto a destacar con 26 goles en todas las competiciones y esta semana fue incluido en el Equipo del Año de la Ligue 1.
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Deseo de quedarse en Francia
Al recoger su premio, el delantero de 24 años respondió a los rumores sobre un posible traspaso este verano. Según Foot Mercato, declaró: «La temporada ha sido difícil en lo colectivo, sobre todo en los últimos meses, pero a nivel individual creo que he hecho una buena campaña. En este equipo del año hay jugadores increíbles, así que es un placer recibir este trofeo. La Ligue 1 es una liga maravillosa. Jugamos partidos increíbles y, para mí, es una de las mejores ligas en las que he jugado. Espero poder quedarme».
Interés de la élite
Su rendimiento, con 16 goles y seis asistencias, ha atraído a la Juventus, el Atlético y el Dortmund. Aunque los roces en el vestuario apuntaban a su salida, su contrato hasta 2029 da al Marsella poder en la mesa. Ahora el club debe elegir: construir el equipo en torno a él o venderlo y obtener un gran ingreso.
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Recta final por las plazas europeas
El Marsella cierra su temporada este domingo ante el Rennes, quinto, en un duelo directo por Europa. Sexto con 56 puntos, el OM está a tres del Rennes y solo dos por encima del Mónaco; necesita acabar entre los seis primeros para garantizar su plaza continental. Además, Greenwood busca recortar los cuatro goles que le separan del rennais Esteban Lepaul en la lucha por la Bota de Oro.