AFP
Traducido por
«¡Esta siempre será su casa!»: Enzo Maresca revela la reacción de Guardiola a la derrota del Manchester City ante el PSG y admite que el equipo perdió el equilibrio tras encajar dos goles
Guardiola regresa a su hogar espiritual
La presencia de Guardiola de nuevo en las gradas del Etihad Stadium despertó la nostalgia entre los aficionados del Manchester City, aunque el resultado sobre el terreno de juego no estuvo a la altura de la ocasión. Tras la derrota por 4-2 ante el Paris Saint-Germain, Maresca confirmó que estuvo hablando con su predecesor para analizar el partido.
«Lo vi después y estuvimos hablando del partido, de la primera y de la segunda parte», explicó Maresca. «Ante todo, estaba muy contento de estar en el estadio y también fue muy positivo respecto a lo que vio durante el partido. Fue estupendo también para los aficionados verlo en el estadio. ¡Esta siempre será su casa!»
Pese a estar en el estadio, Guardiola mantuvo las distancias con la plantilla actual para que la autoridad de Maresca durante el partido no se viera comprometida. El técnico italiano confirmó que el ganador de la Premier League en múltiples ocasiones no entró en el vestuario para dirigirse directamente a los jugadores. Guardiola no habló con los jugadores del Manchester City durante su visita al Etihad Stadium esta semana, según Enzo Maresca.
- Getty Images Sport
El Manchester City perdió el equilibrio ante el PSG
Al reflexionar sobre el desplome táctico que llevó al City a encajar dos goles en rápida sucesión, Maresca admitió que el peso psicológico de enfrentarse a un rival de élite afectó a la colocación de sus jugadores. «Ayer revisé el partido contra el PSG muy temprano por la mañana y tengo la misma sensación: creo que, antes de encajar el primer gol, tuvimos la reclamación de penalti de Rayan Cherki, la falta de Enzo y el córner que acabó en el larguero. Todo eso antes de su gol», señaló el entrenador.
«Luego encajamos el primero y, un minuto después, el segundo. Creo que en ese momento perdimos las distancias entre jugadores y el equilibrio. Eso puede pasar cuando piensas que el otro equipo es el mejor de Europa y en dos minutos te ves perdiendo 0-2».
El regreso de Foden y la política de rotaciones
Con un calendario cargado de partidos a la vista, Maresca estudia cómo reincorporar a Phil Foden al once titular tras la reciente ausencia del centrocampista. El internacional inglés vuelve a estar disponible, pero el entrenador no quiere precipitar su regreso dado el número de partidos que se avecinan. «Intentamos trabajar con él día a día», dijo Maresca sobre el centrocampista.
«Entre el parón de selecciones y el tiempo transcurrido desde la tarjeta roja contra el Manchester United ha pasado bastante tiempo, pero se está entrenando bien y le va bien desde que empezamos. Todo es muy positivo, muy bueno. Ya veremos de cara a mañana. Está disponible, pero tenemos tantos partidos que decidiremos si será titular o no. ¡Pero no hay duda de que nos va a aportar algo!»
- Getty Images Sport
Tradiciones del plátano
Por último, el entrenador abordó el lado más desenfadado de la cultura del Manchester City al hablar de la famosa tradición de sus aficionados de llevar plátanos hinchables a los partidos. Tras conocer la historia de este peculiar accesorio, Maresca admitió que su propia familia también se ha sumado a la moda.
«¡Muy bonito! No conocía la historia del plátano. ¡Espero ver muchos plátanos mañana en el estadio! Creo que ha creado un buen ambiente para los aficionados y para todos los que están en el estadio. Tengo cuatro hijos y ya me han pedido uno. Mañana estarán en el estadio, ¡así que ya veremos!»
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias