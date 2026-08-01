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«Esta propuesta no seguirá adelante»: Gianni Infantino descarta el controvertido plan de venta del Mundial tras la amenaza de boicot de la UEFA, mientras una revuelta interna en la FIFA deja su futuro en duda
- Getty Images News
¿Qué pasó?
Infantino reculó a última hora del viernes, apenas tres días después de que la FIFA desvelara sus planes para crear FIFA Forward Enterprise.
La filial propuesta, de 20.000 millones de dólares, habría reunido las operaciones comerciales y de organización de eventos de la FIFA, incluidas las relacionadas con los Mundiales masculino y femenino y los Mundiales de Clubes, bajo una sola empresa. La FIFA habría mantenido el control, mientras que estaba previsto ofrecer aproximadamente un 20 por ciento a inversores privados en un intento de recaudar hasta 4.200 millones de dólares.
ESPN informó de que una firma de inversión de Nueva York fundada por Joshua Kushner, el hermano menor de Jared Kushner, había sido identificada por la FIFA como el «inversor ancla» del proyecto.
La propuesta ya no seguirá adelante.
- Getty Images News
Lo que dijo la FIFA
La FIFA insistió inicialmente en que el proyecto solo seguiría adelante tras una consulta y con el respaldo de una mayoría de sus 211 federaciones miembro. Sin embargo, Infantino reconoció el viernes que la división, cada vez más amarga, en torno al plan hacía imposible su continuidad.
«Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no responden al interés del objetivo planteado en un principio», dijo Infantino.
«Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unir y mejorar.
«Como resultado, esta propuesta no seguirá adelante».
Infantino añadió que pretende reunir a las partes enfrentadas en las próximas semanas, con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento de este deporte en los países que más apoyo necesitan.
- Anadolu Agency
Rebelión desde dentro de la FIFA
La oposición se volvió abrumadora con una rapidez sorprendente.
La UEFA y sus 55 federaciones miembro acordaron boicotear las competiciones de la FIFA mientras la propuesta siguiera activa, al declarar que «hay cosas que, sencillamente, son demasiado importantes como para venderlas». La Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol rechazaron posteriormente el proyecto, dejando a Infantino sin el apoyo mayoritario necesario para sacarlo adelante.
The Times informó de que 137 de las 211 federaciones miembro de la FIFA se opusieron a la propuesta.
El expresidente de la FIFA Sepp Blatter también se sumó a las críticas al escribir que la FIFA «no es un fondo de capital riesgo» y que tiene la responsabilidad de proteger el fútbol mundial. Blatter ya había sostenido anteriormente que la FIFA es la guardiana del Mundial, y no su propietaria.
«El dinero importa, pero nunca debe convertirse en todo», escribió.
- Getty
¿Qué viene después?
Puede que la propuesta haya muerto, pero las consecuencias en torno a Infantino no han hecho más que empezar.
The Times informó de que su posición está ahora seriamente en duda, mientras que Sky Sports lo describió como alguien que se enfrenta a una “posibilidad real” de perder su cargo. Sky añadió que fuentes internas de la FIFA consideran el plan un “error de juicio catastrófico” del que podría no recuperarse.
Según las informaciones, un Congreso extraordinario de la FIFA y una moción de censura podrían impulsarse con el apoyo del 20 % de sus federaciones miembro. Hasta ahora no se ha puesto en marcha ningún proceso de este tipo, e Infantino no ha dado ninguna señal de que tenga intención de dimitir.
Por ahora, sigue siendo presidente de la FIFA. Después de, quizá, la semana más dañina de su década al mando, que eso siga siendo así se ha convertido de repente en una posibilidad muy real.
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