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Atletico Madrid v Real Madrid CF - Copa del ReyGetty Images Sport

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¿Está Pérez detrás de la negativa del Atlético a negociar con el Barcelona?

FEATURES
Primera División
Julián Álvarez
Atlético Madrid
Barcelona
Real Madrid
España
Argentina

El rechazo tajante por parte del Atlético de Madrid a negociar con el Barcelona por Julián Álvarez plantea numerosos interrogantes. 

El diario Sport señaló que el asunto ha adquirido una dimensión especial desde que Apollo Sports Capital se convirtiera, el pasado 12 de marzo, en el máximo accionista del Atlético. 

Y Apollo no es una entidad desconocida para Florentino Pérez, presidente del Real Madrid; al contrario, existen relaciones comerciales y financieras plenamente documentadas entre el gigante estadounidense, ACS y el propio Real Madrid.

Esto no permite afirmar que Florentino Pérez esté detrás de la decisión del Atlético de rechazar negociar con el Barcelona, pues no existe ninguna prueba pública de que se haya producido un contacto, se hayan emitido instrucciones o se haya alcanzado un acuerdo al respecto, pero los precedentes permiten plantear una pregunta que parece inevitable para la afición del Barcelona.

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  • Apollo y ACS, socios al 50% cada uno

    La relación más importante se remonta al año 2014, ya que el 17 de diciembre de aquel año, la empresa Leighton, que por entonces formaba parte de la estructura corporativa de las compañías Hochtief y ACS, vendió el 50% de su división de servicios a fondos gestionados por Apollo Global Management.

    Las cuentas anuales de la empresa ACS lo explican de forma explícita: Leighton vendió el 50% y suscribió con Apollo un acuerdo para un proyecto conjunto; asimismo, los propios documentos de la compañía australiana describieron la operación como una alianza de inversión al 50:50.

    Por lo tanto, la relación no fue una mera colaboración pasajera entre un cliente y una entidad de financiación. Durante años, empresas pertenecientes al grupo que preside Pérez y los fondos de Apollo fueron socios comerciales en igualdad de condiciones, en una actividad que más tarde pasó a formar parte de la empresa Ventia, una de las mayores compañías australianas del sector de los servicios y las infraestructuras. Y hasta el año 2021, CIMIC, filial de ACS, gestionaba Ventia junto a Apollo.

    Resulta evidente que Apollo y el grupo empresarial de Florentino se conocen bien y, además, compartieron intereses económicos importantes.

    • Anuncios
  • imago-sport-1082025494.jpgSOPA Images

    Apollo financia el estadio Santiago Bernabéu

    Hay otro punto de conexión, y esta vez de forma directa con el Real Madrid, ya que en diciembre de 2021 el club blanco cerró una operación de financiación adicional por valor de 225 millones de euros destinada a las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu. 

    Según publicó el diario El Confidencial, citando al portal GlobalCapital, Apollo, MetLife y Northwestern Mutual fueron los inversores más destacados en aquella operación, cuya estructuración corrió a cargo de los bancos JP Morgan y Bank of America.

    Y ahora Apollo ha pasado a controlar el Atlético de Madrid, ya que el pasado mes de marzo la empresa estadounidense completó la adquisición de la mayoría de las acciones del club madrileño. 

    La propia Apollo confirmó oficialmente que Apollo Sports Capital se convirtió en el mayor accionista del Atlético**, mientras Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo continúan al frente de la gestión del club.

    Además, Apollo designó a cinco de los once miembros del nuevo consejo de administración, que es el mismo consejo que ahora respalda por unanimidad la decisión de rechazar negociar con el Barcelona.

  • Julian AlvarezGetty Images

    150 millones de euros cambian el panorama

    Y aquí aparece el episodio más polémico de toda la historia: el 9 de junio de 2026, el Real Madrid emitió un comunicado oficial completamente inusual. 

    El club confirmó que su junta directiva presentó una oferta por valor de 150 millones de euros al Atlético de Madrid para hacerse con los derechos de fichaje de Julián Álvarez, y que los rojiblancos rechazaron la oferta.

    Julián Álvarez ya era en ese momento uno de los principales objetivos del Barcelona, y la operación despertó un interés especial, porque el interés del Real Madrid por el delantero argentino desapareció casi por completo tras aquel anuncio. En cuanto a la lectura que se hizo desde el lado del Barcelona, fue completamente distinta a la de un simple intento fallido de fichar al jugador.

    Aquel movimiento se interpretó desde el bando catalán como una maniobra destinada a elevar el precio que el Barcelona tendría que pagar más adelante.

    A principios de junio se filtró un encuentro que reunió a Florentino y Cerezo en la mesa, y la secuencia cronológica resulta especialmente llamativa.

    Primero, el Real Madrid pone públicamente sobre la mesa la cifra de 150 millones de euros, y después ese mismo número se convierte en la referencia que utiliza el Atlético para permitir la salida de Julián de forma hipotética.

    Según lo informado por la Cadena SER, el club madrileño comunicó al jugador que, si quería marcharse, debía presentar una oferta por valor de 150 millones de euros antes del 20 de junio.

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  • Florentino PérezGetty

    La coincidencia es evidente: una secuencia llamativa

    Sin embargo, lo que no se ha probado es la existencia de una relación causal entre ambos hechos, por lo que no se puede afirmar que la oferta del Real Madrid fuera la que después empujó al Atlético a fijar el valor de Julián en unos 150 millones de euros. 

    Pero sí se puede confirmar que la cifra anunciada por Florentino Pérez se convirtió finalmente en el precio de referencia principal de toda la operación.

    Y desde el punto de vista catalán, aquí reside la sospecha: si el Atlético sabía que resultaba extremadamente difícil vender a su gran estrella al Real Madrid, y si el Real Madrid no volvió a intentar su fichaje después de aquello, entonces esa oferta tuvo prácticamente el efecto de elevar el techo económico al que el Barcelona tenía que enfrentarse.

    Los hechos documentados dibujan, por tanto, una secuencia llamativa: Apollo y ACS eran socios comerciales al 50%. 

    Luego Apollo participó en la financiación del estadio Santiago Bernabéu, y ahora Apollo se ha convertido en el mayor accionista del Atlético. Además, la nueva junta directiva del club madrileño, en la que Apollo tiene una fuerte presencia, respalda por unanimidad la decisión de rechazar negociar con el Barcelona. Y antes de todo eso, el Real Madrid anunció una oferta de 150 millones de euros por Julián, una oferta que en el Barcelona se interpretó como una posible maniobra para encarecer el fichaje del delantero argentino.

    Son hechos que justifican plantear preguntas, pero que no permiten responder afirmativamente a la cuestión principal, pues no existe ninguna prueba pública de que Florentino Pérez utilizara su relación con Apollo para impedir el traspaso de Álvarez al Barcelona, como tampoco hay pruebas de que Apollo adoptara la decisión del Atlético pensando en los intereses del Real Madrid.

    La relación comercial existe. La financiación del estadio Bernabéu ocurrió de verdad. La oferta de 150 millones de euros ocurrió de verdad y la anunció oficialmente el Real Madrid, además de que la interpretación de la oferta como un movimiento que podría causar un perjuicio económico al Barcelona surgió desde el primer momento.

  • Numerosas coincidencias en un trasfondo difuso

    Hay muchas coincidencias en un trasfondo confuso que llevan al Barcelona a preguntarse si Florentino ha desempeñado algún papel en todo este caos. 

    Y quizá no sean más que excusas por parte de quien no podrá fichar al jugador, o quizá haya algo más que revele la enorme influencia que tiene Florentino Pérez en diferentes círculos de la sociedad.

    En cualquier caso, la incapacidad del Barcelona de fichar a Julián debe ser motivo de alivio para el Real Madrid, porque significa que el Barcelona no reforzará sus filas en la medida que deseaba.

    Sport apuntó: "Recordemos que Florentino Pérez y Joan Laporta mantienen una mala relación desde que el Barcelona se desvinculó del proyecto de la Superliga europea, y también por las denuncias que presentó el Real Madrid en el caso Negreira".