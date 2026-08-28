¿Está Pérez detrás de la negativa del Atlético a negociar con el Barcelona?

Sin embargo, lo que no se ha probado es la existencia de una relación causal entre ambos hechos, por lo que no se puede afirmar que la oferta del Real Madrid fuera la que después empujó al Atlético a fijar el valor de Julián en unos 150 millones de euros.
Pero sí se puede confirmar que la cifra anunciada por Florentino Pérez se convirtió finalmente en el precio de referencia principal de toda la operación.
Y desde el punto de vista catalán, aquí reside la sospecha: si el Atlético sabía que resultaba extremadamente difícil vender a su gran estrella al Real Madrid, y si el Real Madrid no volvió a intentar su fichaje después de aquello, entonces esa oferta tuvo prácticamente el efecto de elevar el techo económico al que el Barcelona tenía que enfrentarse.
Los hechos documentados dibujan, por tanto, una secuencia llamativa: Apollo y ACS eran socios comerciales al 50%.
Luego Apollo participó en la financiación del estadio Santiago Bernabéu, y ahora Apollo se ha convertido en el mayor accionista del Atlético. Además, la nueva junta directiva del club madrileño, en la que Apollo tiene una fuerte presencia, respalda por unanimidad la decisión de rechazar negociar con el Barcelona. Y antes de todo eso, el Real Madrid anunció una oferta de 150 millones de euros por Julián, una oferta que en el Barcelona se interpretó como una posible maniobra para encarecer el fichaje del delantero argentino.
Son hechos que justifican plantear preguntas, pero que no permiten responder afirmativamente a la cuestión principal, pues no existe ninguna prueba pública de que Florentino Pérez utilizara su relación con Apollo para impedir el traspaso de Álvarez al Barcelona, como tampoco hay pruebas de que Apollo adoptara la decisión del Atlético pensando en los intereses del Real Madrid.
La relación comercial existe. La financiación del estadio Bernabéu ocurrió de verdad. La oferta de 150 millones de euros ocurrió de verdad y la anunció oficialmente el Real Madrid, además de que la interpretación de la oferta como un movimiento que podría causar un perjuicio económico al Barcelona surgió desde el primer momento.