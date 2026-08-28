¿Está Pérez detrás de la negativa del Atlético a negociar con el Barcelona?

El rechazo tajante por parte del Atlético de Madrid a negociar con el Barcelona por Julián Álvarez plantea numerosos interrogantes.

El diario Sport señaló que el asunto ha adquirido una dimensión especial desde que Apollo Sports Capital se convirtiera, el pasado 12 de marzo, en el máximo accionista del Atlético.

Y Apollo no es una entidad desconocida para Florentino Pérez, presidente del Real Madrid; al contrario, existen relaciones comerciales y financieras plenamente documentadas entre el gigante estadounidense, ACS y el propio Real Madrid.

Esto no permite afirmar que Florentino Pérez esté detrás de la decisión del Atlético de rechazar negociar con el Barcelona, pues no existe ninguna prueba pública de que se haya producido un contacto, se hayan emitido instrucciones o se haya alcanzado un acuerdo al respecto, pero los precedentes permiten plantear una pregunta que parece inevitable para la afición del Barcelona.

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