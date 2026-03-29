El experto en fichajes Romano ha reafirmado ahora esa postura y, en su canal de YouTube, ha hablado de los rumores que rodean una posible aventura en busca del sueño americano: «Hablando del Inter de Miami, se ha hablado mucho en Inglaterra sobre la posible incorporación de Mohamed Salah para jugar allí junto a Leo Messi.

«Especialmente tras el gran anuncio del Inter de Miami: la nueva tribuna Leo Messi en su estadio, que es increíble. ¡Imaginaos a Messi jugando en un campo con una tribuna que lleva su nombre!

«Pero, chicos, dejadme aclarar esto muy bien: el Inter de Miami no está negociando el fichaje de Mo Salah. A pesar de las noticias, a pesar de los rumores que circulan por todas partes, no es cierto. Salah no ha iniciado conversaciones con el Inter de Miami.

«Lo que sí es cierto es que Salah dejará el Liverpool como agente libre al final de la temporada; técnicamente, su contrato dura hasta 2027, pero el Liverpool le dejará marchar sin coste alguno, como parte de la decisión mutua de separarse. Así que ahora el entorno de Salah es libre de hablar con cualquier club. Esperad muchas noticias, pero a día de hoy no hay acuerdo con nadie.

«La Liga Pro de Arabia Saudí, por supuesto, sigue soñando con él. Llevan dos años intentándolo y esta vez por fin tienen una oportunidad real. Así que estad atentos: se avecinan grandes movimientos, pero por ahora no por parte del Inter de Miami».