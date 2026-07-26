AFP
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«¡Está mintiendo!»: la estrella española Dani Olmo rechaza las disculpas del segundo entrenador de Argentina tras el altercado en la final del Mundial
Olmo tacha a Ayala de mentiroso
Las repercusiones de la final del Mundial 2026 siguen vivas: Olmo respondió con dureza al segundo entrenador de Argentina, Ayala. Tras la victoria de España 1-0 en Nueva Jersey, las cámaras mostraron al asistente argentino colocando sus manos cerca del cuello del jugador del Barcelona en el tumulto posterior al partido.
Olmo vented his frustration to the Catalan paper Diari de Terrassa: «Someone who says sorry but justifies a punch by claiming it was a response to a comment probably doesn’t mean it, because they’re lying. I didn’t say anything to him, so he doesn’t need to apologize. What truly defines us is not the mistake, but the courage to acknowledge it with humility, honesty, and dignity.»
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La versión de Ayala sobre el enfrentamiento
Ayala, legendario exdefensa con 115 partidos con la Albiceleste, ya se había pronunciado sobre el incidente, alegando que su reacción física fue provocada por el jugador.
En declaraciones a Valencia Capital Radio, el segundo entrenador admitió: «Por supuesto que lo siento. Dada mi posición, no puedo permitir que un sentimiento, o cualquier cosa que pueda recibir de la otra parte, afecte a mi estado de ánimo o a mis acciones. Para mí, hay que pasar página y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como lo están pintando».
Añadió: «Fue una reacción a algo que él dijo, pero nada más. Si lo veo, obviamente le pediré disculpas en persona».
Responsabilidad hacia la próxima generación
Para Olmo, la cuestión va más allá de un simple desacuerdo tras el partido; cree que los deportistas profesionales y los entrenadores tienen la obligación social de mantener el decoro.
El jugador, de 28 años, añadió: «Cuando mis hijos, mi familia y los aficionados vean el partido, quiero que se sientan orgullosos de cómo hemos competido, de cómo hemos ganado y, sobre todo, de nuestro comportamiento, porque la importancia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso conlleva una enorme responsabilidad».
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Se avecina una investigación de la FIFA
El altercado entre Olmo y Ayala fue uno de los momentos más tensos de una noche marcada por la falta de disciplina. Argentina recibió fuertes críticas por su comportamiento tras el pitido final, con Leandro Paredes involucrado en varios enfrentamientos físicos con miembros del equipo español. La FIFA ya ha iniciado una investigación disciplinaria formal sobre los incidentes ocurridos en el MetLife Stadium.
Pese al incidente, España conquistó su segundo Mundial tras el de 2010 en Sudáfrica. El torneo, con un récord de 48 selecciones, terminó con la selección de Luis de la Fuente en lo más alto.
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