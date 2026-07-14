¿Está lesionado Kylian Mbappé? Didier Deschamps ofrece una actualización sobre el capitán de Francia antes de la semifinal del Mundial contra España

Mbappé llega a la semifinal con ocho goles y lidera la carrera por la Bota de Oro por delante de Lionel Messi, gracias a sus asistencias. Su presencia refuerza a Francia ante España.

El regreso de Tchouameni refuerza el centro del campo francés tras su ausencia, y ofrece a Deschamps otra opción ante la posesión que ha mostrado España durante el torneo.

Sobre la recuperación de Tchouameni, Deschamps afirmó: «Aunque estuvo en el banquillo en el último partido, el riesgo seguía siendo alto. Hoy se encuentra mejor. No voy a decir que esté recuperado al 100 %. Ahora está disponible».