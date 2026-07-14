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Yosua Arya

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¿Está lesionado Kylian Mbappé? Didier Deschamps ofrece una actualización sobre el capitán de Francia antes de la semifinal del Mundial contra España

K. Mbappe
Francia
D. Deschamps
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Francia vs España
España

Didier Deschamps ha confirmado que Kylian Mbappé está en condiciones de enfrentarse a España en la semifinal del Mundial, a pesar de las dudas sobre su tobillo. El capitán francés entrenó parte del lunes por separado, pero el seleccionador insistió en que se trató solo de su plan de recuperación.

  • Deschamps tranquiliza sobre la forma física de Mbappé

    Deschamps ha confirmado que Mbappé estará disponible para la semifinal del Mundial contra España, tras las dudas sobre su estado físico. El delantero fue sustituido en el minuto 77 de la victoria 2-0 sobre Marruecos por una leve lesión de tobillo. El lunes entrenó aparte, lo que avivó las dudas, y RMC Sport informó de que aún sentía molestias, pero Deschamps insistió en que no hay contratiempo.

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  • France Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deschamps explica la situación de las lesiones en la selección francesa.

    En la víspera de la semifinal, Deschamps minimizó las dudas sobre el estado físico de Mbappé y justificó la reducción de su entrenamiento.

    «Se encuentra bien», afirmó el seleccionador francés, según recoge The Athletic. Y, restando importancia a la sesión más corta, añadió: «Tiene derecho, como los demás, a hacer un ejercicio durante 15 minutos en lugar de 20».

  • Francia recibe un doble impulso en el momento oportuno

    Mbappé llega a la semifinal con ocho goles y lidera la carrera por la Bota de Oro por delante de Lionel Messi, gracias a sus asistencias. Su presencia refuerza a Francia ante España.

    El regreso de Tchouameni refuerza el centro del campo francés tras su ausencia, y ofrece a Deschamps otra opción ante la posesión que ha mostrado España durante el torneo.

    Sobre la recuperación de Tchouameni, Deschamps afirmó: «Aunque estuvo en el banquillo en el último partido, el riesgo seguía siendo alto. Hoy se encuentra mejor. No voy a decir que esté recuperado al 100 %. Ahora está disponible».

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  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    La atención se centra en el enfrentamiento decisivo en España

    Francia se centra en la semifinal del Mundial ante España. Deschamps podría contar con Mbappé y Tchouameni, lo que refuerza al equipo para uno de sus mayores desafíos.

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