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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

¿Está lesionado Declan Rice? El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ofrece información actualizada sobre la estrella del Arsenal tras su salida cojeando del partido inaugural del Mundial contra Croacia

D. Rice
Inglaterra
World Cup
Croacia
Inglaterra vs Croacia
T. Tuchel

Thomas Tuchel ha dado buenas noticias sobre Declan Rice, quien provocó un gran susto al abandonar cojeando el partido inaugural de Inglaterra en el Mundial. Aunque los Tres Leones comenzaron con buen pie en Dallas, ver al pilar del centro del campo marcharse temprano preocupó a aficionados y al entrenador del club, Mikel Arteta.

  • Tuchel revela el «malestar» de Rice en Dallas

    El seleccionador de Inglaterra retiró de inmediato a su mediocampista estrella en el minuto 72 de la victoria 4-2 sobre Croacia. Rice, quien había asistido a Harry Kane, mostró molestias y señaló al banquillo que no podía seguir. Aunque el jugador de 27 años cojeaba, Tuchel asegura que el cambio evitó un problema mayor.

    Tras el partido, el alemán explicó: «Declan perdió balones de forma inusual y lo vi incómodo. Me señaló la zona lumbar y el isquiotibial, así que decidí protegerlo. Reece James lo reemplazó y jugó muy bien. Declan me dijo al final: “Estoy bien”, así que no creo que sea grave; igual lo revisaremos».


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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La estrella del Arsenal juega a pesar del dolor

    Las dudas sobre el estado físico de Rice persisten desde que acabó la temporada. Se informa que el centrocampista recibió inyecciones en las últimas semanas de la campaña del Arsenal, cuando el equipo peleaba por la Premier League y la Liga de Campeones.

    Pese a la vigilancia del cuerpo médico, el centrocampista se mostró animado tras el partido y atendió a los medios. “Todo bien, de maravilla. Solo son pequeñas molestias que arrastro desde la segunda parte de la temporada, algunos dolores aquí y allá, pero estoy perfectamente. Estoy bien, solo es una medida de precaución y volveré contra Ghana».


  • Kane atribuye el mérito a la genialidad táctica de Tuchel

    Aunque el estado físico de Rice acaparó las conversaciones tras el partido, el resurgimiento de Inglaterra en la segunda parte se debió a un cambio táctico en el vestuario. Tras una primera parte frenética que terminó en empate, el capitán atribuyó la espectacular mejora a las palabras de su entrenador, lo que permitió a Inglaterra distanciarse de sus rivales.

    Kane resumió la charla: «Nos dijo que nos soltáramos, que nos calmáramos y que atacáramos. “¿Qué puede pasar?”, preguntó. Demostremos al mundo lo que podemos hacer». Salimos en la segunda parte a toda máquina y ellos no pudieron seguirnos el ritmo, y ese es el nivel que tenemos que marcar en cada partido. Por la forma en que controlamos el partido una vez que nos adelantamos, nunca parecimos estar realmente en peligro y luego marcamos al contraataque. Tuvimos un momento en el que podríamos haber marcado tres o cuatro. Hay que dar crédito a todos: es el primer partido del torneo y un gran resultado contra un rival difícil».

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    Rice elogia la «gran actuación» a pesar del golpe

    El centrocampista elogió la forma en que el equipo se adaptó tras el descanso, al afianzar su dominio en Arlington. Jude Bellingham y Marcus Rashford marcaron para dar los tres puntos a los Tres Leones, que lideran el Grupo L de cara a su próximo partido.

    Al repasar la victoria por 4-2, Rice añadió: «La primera parte nos pareció más dura por cómo encajamos los goles. Tuvimos mucha posesión, pero en la segunda parte mostramos garra desde el primer minuto: más empuje, presión, fuerza y ocasiones, y el portero hizo una parada espectacular. En general, fue una gran actuación».

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