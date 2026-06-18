¿Está lesionado Declan Rice? El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ofrece información actualizada sobre la estrella del Arsenal tras su salida cojeando del partido inaugural contra Croacia

El seleccionador de Inglaterra retiró de inmediato a su mediocampista estrella en el minuto 72 de la victoria 4-2 sobre Croacia. Rice, quien había asistido a Harry Kane, mostró molestias y señaló al banquillo que no podía seguir. Aunque el jugador de 27 años cojeaba, Tuchel asegura que el cambio buscó evitar un problema mayor.

Tras el partido, el alemán explicó: «Declan perdió balones de forma inusual y lo vi incómodo. Me señaló la zona lumbar y el isquiotibial, así que decidí protegerlo. Reece James lo reemplazó bien en el medio y jugó muy bien. Espero que no sea grave; al final Declan me dijo: “Estoy bien”, así que creo que solo es una molestia. No hay de qué preocuparse».



