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¿Está lesionado Declan Rice? El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ofrece información actualizada sobre la estrella del Arsenal tras su salida cojeando del partido inaugural contra Croacia
Tuchel revela el «malestar» de Rice en Dallas
El seleccionador de Inglaterra retiró de inmediato a su mediocampista estrella en el minuto 72 de la victoria 4-2 sobre Croacia. Rice, quien había asistido a Harry Kane, mostró molestias y señaló al banquillo que no podía seguir. Aunque el jugador de 27 años cojeaba, Tuchel asegura que el cambio buscó evitar un problema mayor.
Tras el partido, el alemán explicó: «Declan perdió balones de forma inusual y lo vi incómodo. Me señaló la zona lumbar y el isquiotibial, así que decidí protegerlo. Reece James lo reemplazó bien en el medio y jugó muy bien. Espero que no sea grave; al final Declan me dijo: “Estoy bien”, así que creo que solo es una molestia. No hay de qué preocuparse».
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La estrella del Arsenal juega a pesar del dolor
Las dudas sobre el estado físico de Rice persisten desde que acabó la temporada. Se sabe que el centrocampista recibió inyecciones en las últimas semanas de la campaña del Arsenal, cuando el equipo peleaba por la Premier League y la Liga de Campeones.
Aun así, el jugador de 27 años se mostró animado tras el partido y atendió a los medios. Declaró a ITV: «Estoy bien, solo he tenido algunas molestias menores en la segunda parte de la temporada. Estoy bien, solo es una medida de precaución y volveré contra Ghana».
Kane atribuye el mérito a la genialidad táctica de Tuchel
Aunque el estado físico de Rice acaparó las conversaciones tras el partido, el resurgimiento de Inglaterra en la segunda parte se debió a un cambio táctico en el vestuario. Tras una primera parte frenética que terminó en empate, el capitán atribuyó la espectacular mejora a las palabras de su entrenador, lo que permitió a Inglaterra distanciarse de sus rivales.
Kane resumió la charla: «Nos dijo que nos soltáramos, que nos calmáramos y que atacáramos. Nos preguntó: “¿Qué es lo peor que puede pasar?”. Mostremos al mundo lo que podemos hacer. Salimos en la segunda parte a toda máquina y ellos no pudieron seguirnos el ritmo; ese debe ser nuestro nivel en cada partido. Controlamos el juego tras adelantarnos y nunca parecimos en peligro, luego marcamos al contraataque. Hubo un momento en el que podríamos haber marcado tres o cuatro goles. Crédito para todos: es el primer partido del torneo y un gran resultado contra un rival difícil».
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Rice elogia la «gran actuación» a pesar del golpe
El centrocampista elogió la forma en que el equipo se adaptó tras el descanso, al tiempo que imponía su dominio en Arlington. Jude Bellingham y Marcus Rashford marcaron para asegurar los tres puntos de los Tres Leones, que lideran el Grupo L de cara a su próximo partido.
Al repasar la victoria por 4-2, Rice añadió: «La primera parte nos pareció más dura por cómo encajamos los goles. Tuvimos mucha posesión, pero en la segunda parte mostramos garra desde el primer minuto: más empuje, presión, fuerza y ocasiones, y el portero hizo una parada espectacular. En general, fue una gran actuación».