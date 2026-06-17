«Está jugando a un nivel muy bueno»: el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, respalda la decisión de Rodrigo De Paul de fichar por el Inter Miami de Lionel Messi en la MLS

Scaloni también elogió la calidad del juego en la MLS.

«No nos interesan sus ligas; lo que nos importa es su rendimiento. Está jugando a un nivel muy bueno. Cuando sale al campo, demuestra un buen nivel», afirmó Scaloni a través de un intérprete.

Sin embargo, el campeón mundial advirtió que De Paul no debe relajarse y debe mantener su nivel los 90 minutos.

«Sabe que no puede relajarse», añadió. «En la pausa para hidratarse le dije que no se relajara. Es decisivo cuando mantiene la intensidad y, tras eso, cambió el partido».